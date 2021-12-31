Üye Girişi
DİLOVASI'NDA YERLEŞİM ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR - Son Dakika

DİLOVASI'NDA YERLEŞİM ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR

31.12.2021 14:49

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaşam kalitesinin artırılması amacıyla sanayi kuruluşlarına yakın olan yerleşim alanlarının dönüştürülmesi için yapılan başvuru Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaşam kalitesinin artırılması amacıyla sanayi kuruluşlarına yakın olan yerleşim alanlarının dönüştürülmesi için yapılan başvuru Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Resmi Gazete'de yayımlanan 'acele kamulaştırma' kararı, bölge halkını sevindirdi.

Sanayi kuruluşları ile konut alanlarının iç içe girmesi nedeniyle hava ve çevre kirliliğine bağlı kanser vakalarının çok sık görüldüğü Dilovası ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanayi kuruluşlarına yakın olan yerleşim alanlarının kentsel dönüşüm ile taşınması amacıyla Çevre, Şehircik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuru yaptı. Sanayiye yakın yerleşim alanlarının Tavşancıl Mahallesi'nin üst kısımlarına yapılacak yeni konut alanlarına taşınmasını amaçlayan 'acele kamulaştırma' başvurusunu inceleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talebi onayladı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, bölge halkını sevindirdi.

'BİZİM AÇIMIZDAN PROJE ÇOK İYİ OLDU'

Konut alanının yapılacağı bölgede havanın temiz olduğunu söyleyen Harun Teker, 'O proje çok iyi oldu bizim açımızdan. Kent merkezinde sanayi nedeniyle hava kirliliği çok yüksek derecede. Tavşancıl'da bir yaşam alanı oluşturulması tabii ki daha iyi olur. Hava kirliliği burada çok yüksek. Oranın havası buraya göre çok daha temiz. Burada kirlilik nedeniyle sağlık açısından bayağı bir rahatsız oluyoruz. O bölge yeşil alan zaten. Şu anda niyetim yok ama zamanı geldiğinde o bölgeye taşınmayı düşünüyorum' dedi.

'ÖNCE KÖMÜRCÜLER OSB KALKMALI'

Konut alanlarının yapılacağı bölgede Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğunu belirten Necip Sarıkçı, 'Kömürcüler OSB bu bölgeden kalkmadıktan sonra bunun bir faydası yok. İlk önce Kömürcüler OSB'nin kalkması gerekiyor. 1976'dan beri Dilovası'nda ikamet ediyorum. O günden beri hep fabrikalarla iç içe yaşadık. Gelenin de bir faydası olmadı, gidenin de bir faydası olmadı. Dilovası halkı olarak bu çevre kirliliği problemini yaşıyoruz. Yapılacak yeni konutlar çok güzel ama öncelikle Kömürcüler OSB'nin kalkması lazım. Orası kalkmadıktan sonra diğer projelerin bir faydası olmaz" diye konuştu.

'DOĞASI GÜZEL, YAŞANILACAK YER'

Projenin uygulanacağı alanın yaşanılabilecek yer olduğunu belirten Süleyman Adıgüzel ise 'Toplu konutların yapılmasından önce Kömürcüler OSB'nin o bölgeden kaldırılmasını istiyorum. Bunlar kaldırıldıktan sonra vatandaş için daha güzel, daha ferah bir yaşam olabilir ama bununla birlikte iç içe yapılırsa pek bir anlam ifade edeceğini sanmıyorum. O bölge yüksek ve yeşillik içeren bir yer. Doğası aslında güzel ve yaşanılacak bir yer. Tabi bunu elde edebilmek için de yöneticilerimizin ilk önce kömürcüleri ve sanayicileri oradan tamamen arındırması gerektiğini düşünüyorum' dedi.

DİLOVASI'NDA YERLEŞİM ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR
DİLOVASI'NDA YERLEŞİM ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR
DİLOVASI'NDA YERLEŞİM ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR
DİLOVASI'NDA YERLEŞİM ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR
DİLOVASI'NDA YERLEŞİM ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR
DİLOVASI'NDA YERLEŞİM ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR
DİLOVASI'NDA YERLEŞİM ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR
DİLOVASI'NDA YERLEŞİM ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, geri dönüşüm, konut, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİLOVASI'NDA YERLEŞİM ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR - Son Dakika


2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi         
16:03
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı         
14:52
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45

Son Dakika Haberleri
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:38 Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
15:36 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500
15:33 DEVA Lideri Ali Babacan: Seçimi kazanmakla iş bitmiyor, ülkeyi de kazanmamız lazım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 17:01:29. #1.11#
SON DAKİKA: DİLOVASI'NDA YERLEŞİM ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement