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Son Dakika Güncel Dilovası'ndan Mehmetçiğe destek açıklaması

Dilovası'ndan Mehmetçiğe destek açıklaması

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediyesi meclis üyeleri bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Operasyonuna' destek verdiklerini açıkladı.

Dilovası'ndan Mehmetçiğe destek açıklaması, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediyesi meclis üyeleri bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Operasyonuna' destek verdiklerini açıkladı.


Dilovası Belediyesi Başkanı Hamza Şayir, meclis üyeleri ve belediyesi meclisinde grubu bulunan siyasi parti temsilcileri belediye meclis salonunda bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Operasyonu'na destek verdi. Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen basın açıklamasında "Mehmetçiğimizin yanındayız" mesajı verildi.


Toplantıda yapılan açıklamada, "Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz" denildi. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Dilovası, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:48 Kaynak: İHA
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