Dilovası'nın hava kirliliği sorunu 'Akıllı Ulaşım Sistemi' ile çözülecek - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki hava kirliliğinin, TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Akıllı Ulaşım Sistemi Uygulaması ile Dilovası Hava Kirliliğinin Azaltılması Senaryosu' ile azaltılması amaçlanıyor. Projenin ilk adımında, ilçedeki trafiğin hava kirliliğine olan etkisi incelendi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanan hava kirliliğini inceleyen uzmanlar, sorunun başlıca sebebinin ilçede yer alan sanayi tesisleri olduğu düşünülse de, bölgeden geçen yolların sebep olduğu kirliliğin de azımsanmayacak seviyede olduğunu tahmin etti. Dilovası'nda trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılmasına yoğunlaşan akademisyenlerden oluşan bir ekip, TÜBİTAK tarafından Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği Programı kapsamında desteklenen "Akıllı Ulaşım Sistemi Uygulaması ile Dilovası Hava Kirliliğinin Azaltılması Senaryosu" başlıklı bir projeyi yürütmeye başladı. Projenin ilk adımında bölgenin topografik yapısını inceleyen akademisyenler, Dilovası ilçesinin 3 tarafının rakımları 300 metreye ulaşan dağlarla çevrili olduğunu, ancak ilçe merkezinin deniz seviyesinden yaklaşık 10 metre yükseklikte kurulması sebebiyle bölgenin havasının rüzgarlarla yeterince karışmamasına ve zaman zaman ilçede atmosferik basınç oluşmasına sebep olduğunu belirledi. Basınç oluştuğu zamanlarda ilçe üzerinde gözle görülebilir derecede puslu hava katmanları oluştuğuna dikkat çeken akademisyenler, bölgenin topografik yapısı nedeniyle Dilovası Organize Sanayi Bölgesi ve yerleşim alanlarından kaynaklanan hava kirliliğinin dağılamadığını ve bölgede yaşayan insanların hava kirleticilerine maruz kalma sürelerinin arttığını belirledi.