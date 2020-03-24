Dilovası'nın huzurevlerinde korona virüs temizliği - Son Dakika

Dilovası Belediyesi, edildiği huzurevlerini sterilizasyon çalışmaları kapsamında periyodik olarak dezenfekte ediyor.



Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkartarak ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalarını 7 gün 24 sürdüren Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü toplu taşıma araçları, ibadethane, okul, muhtarlık, huzurevi, dernek gibi çok sayıda yurttaşın bulunduğu mekanları dezenfekte ederken, ilçede ki vatandaşların dezenfekte taleplerini de anında karşılıyor.



Korona virüse karşı tedbirlerini önemli oranda artıran Dilovası Belediyesi, risk grubu altındaki vatandaşları virüs tehdidine karşı korumak amacıyla Tavşancıl'da bulunan huzurevlerinde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Huzurevi sakinlerinin temas ettiği her noktayı, odalarını titizlikle temizleyen ekipler, çalışmalarına rutin olarak devam ediyor.



Dilovası Belediyesi Temizlik ekipleri ayrıca belediye bünyesinde bulunan kurum binalarını da dezenfekte çalışmalarına da devam ediyor. Ekipler önceki gün Dilovası İtfaiye Amirliği binasını da dezenfekte ederek, 24 saat halkın güvenliği için çalışan itfaiye personelinin de korona virüse karşı korunmasını sağladı. - KOCAELİ