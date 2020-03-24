Dilovası'nın huzurevlerinde korona virüs temizliği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Dilovası'nın huzurevlerinde korona virüs temizliği - Son Dakika

Dilovası'nın huzurevlerinde korona virüs temizliği

6 saat önce

Dilovası Belediyesi, edildiği huzurevlerini sterilizasyon çalışmaları kapsamında periyodik olarak dezenfekte ediyor.

Dilovası'nın huzurevlerinde korona virüs temizliği, System.String[]

Dilovası Belediyesi, edildiği huzurevlerini sterilizasyon çalışmaları kapsamında periyodik olarak dezenfekte ediyor.


Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkartarak ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalarını 7 gün 24 sürdüren Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü toplu taşıma araçları, ibadethane, okul, muhtarlık, huzurevi, dernek gibi çok sayıda yurttaşın bulunduğu mekanları dezenfekte ederken, ilçede ki vatandaşların dezenfekte taleplerini de anında karşılıyor.


Korona virüse karşı tedbirlerini önemli oranda artıran Dilovası Belediyesi, risk grubu altındaki vatandaşları virüs tehdidine karşı korumak amacıyla Tavşancıl'da bulunan huzurevlerinde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Huzurevi sakinlerinin temas ettiği her noktayı, odalarını titizlikle temizleyen ekipler, çalışmalarına rutin olarak devam ediyor.


Dilovası Belediyesi Temizlik ekipleri ayrıca belediye bünyesinde bulunan kurum binalarını da dezenfekte çalışmalarına da devam ediyor. Ekipler önceki gün Dilovası İtfaiye Amirliği binasını da dezenfekte ederek, 24 saat halkın güvenliği için çalışan itfaiye personelinin de korona virüse karşı korunmasını sağladı. - KOCAELİ

Dilovası, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:27 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi         
15:39
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor         
10:38
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:52:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dilovası'nın huzurevlerinde korona virüs temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]