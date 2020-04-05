Dilovası'nın temizlik çalışmalarına sanayi bölgesinden destek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Dilovası'nın temizlik çalışmalarına sanayi bölgesinden destek - Son Dakika

Dilovası'nın temizlik çalışmalarına sanayi bölgesinden destek

6 saat önce

Dilovası Belediyesi tarafından sürdürülen temizlik çalışmalarına Gebze Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi destek verdi.

Dilovası'nın temizlik çalışmalarına sanayi bölgesinden destek, System.String[]

Dilovası Belediyesi tarafından sürdürülen temizlik çalışmalarına Gebze Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi destek verdi.


Dilovası'nda bulunan Gebze Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Vefa İbrahim Arabacı ve yönetimi korona virüsle mücadele kapsamında Dilovası Belediyesi'nin sürdürdüğü çalışmalara destek vermek için organize sanayi bölgesi içerisinde üretilen dezenfekte ilaçları ile Dilovası ana arterlerini ve Dilovası Devlet Hastanesi etrafını baştan aşağı komple dezenfekte etti.


GEBKİM OSB yönetimine teşekkür eden Başkan Şayir, "Tüm dünya gibi ülkemizde de korona virüsle ilgili büyük mücadele veriliyor. Bizde Dilovası Belediyesi olarak halkımızın sağlığı için 7 gün 24 saat tüm ekiplerimizle mücadelemizi sürdürürken GEBKİM OSB Başkanı Vefa İbrahim Arabacı ve yönetimi tarafından da bu şekilde destek görmek bizleri sevindirdi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde OSB yönetiminin davranışı diğer kurumlara örnek olur İnancındayım. İnşallah bu salgın belasından kısa sürede hep birlikte kurtulacağız. Yine eski güzel günlerimize devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:26 Kaynak: İHA

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