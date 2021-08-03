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Dilovası Şehit Nihat Karataş stadı yenileniyor - Son Dakika

Dilovası Şehit Nihat Karataş stadı yenileniyor

03.08.2021 10:45
Dilovası Şehit Nihat Karataş stadı yenileniyor, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in ilçe genelinde başlattığı spor yatırımları, ilçenin en eski stadı olan Şehit Nihat Karadaş Stadının yenilenmesi ile devam ediyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in ilçe genelinde başlattığı spor yatırımları, ilçenin en eski stadı olan Şehit Nihat Karadaş Stadının yenilenmesi ile devam ediyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir', Ankara ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonrası Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı'nın yenilenmesi için çalışmanın başlatılacağı sözünü almıştı. Başkan Şayir'in sözünü aldığı stadın yenileme çalışmaları önceki gün başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi'nin ortaklaşa başlattığı yenilenme çalışmaları sonrası Şehit Nihat Karadaş stadı modern ve yeni yüzüyle binlerce Dilovalı gence hizmet verecek.

"Emek verince oluyor"

Göreve geldiği günden bu yana spor yatırımlarını sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Emek verince oluyor, Dilovası Yükseliyor. Gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin spora teşvik edilmesi içinde yeni tesislerimizi hayata geçirirken eskiyen veya bozulan tesislerimizin de bakım ve onarımlarını yaparak halkımızın hizmetine açıyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Spor ile Yükselen Şehir Dilovası vizyonumuz ile çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi. - KOCAELİ

Dilovası Şehit Nihat Karataş stadı yenileniyor
Dilovası Şehit Nihat Karataş stadı yenileniyor
Dilovası Şehit Nihat Karataş stadı yenileniyor

Hamza Şayir, Hisarcık, Dilovası, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dilovası Şehit Nihat Karataş stadı yenileniyor - Son Dakika


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