Dilovası Tepecik Çiftlik Caddesi'nde aşınma asfalt seriliyor - Son Dakika

Şehir merkezleri kadar köy yollarına da büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz aylarda Dilovası ilçesi Tepecik Köyü'nde başlatılan üstyapı çalışmasında son kat olan aşınma asfalt serimi yapılıyor.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Dilovası Tepecik Köyü'nde doğal olaylar ve gerçekleşen altyapı çalışması nedeniyle köyün giriş yolu ve iç kısımdaki bazı yollarda bozulmalar meydana gelmişti. Bu durumu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, Tepecik Köyü'nde üstyapı çalışmasını geçtiğimiz ay başlatmıştı. Kaldırım onarımı ve diğer birçok imalatın tamamlandığı Çiftlik Caddesi'nde son olarak aşınma asfalt tabakası seriliyor. Bölgedeki çalışmanın hava durumunun izin vermesi durumunda kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Bölge sakinleri yapılan çalışmaların kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Vatandaşlar ulaşımlarını çalışma tamamlandıktan sonra artık daha konforlu yapacaklarını ifade ederek Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.