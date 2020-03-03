Dilovası yarı olimpik yüzme havuzu hizmete giriyor - Son Dakika

Yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan Dilovası Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Perşembe günü kapılarını açıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Dilovası Belediyesi'nin katkı sunduğu Dilovası yarı olimpik yüzme havuzu 5 Mart Perşembe günü hizmete giriyor. Mimar Sinan Mahallesi'nde yapılan ve açılış hazırlıkları son aşamaya gelinen Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için perşembe günü saat 15.00'te açılış yapılacak. Açılışa bölge milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile çok sayıda davetlinin ve vatandaşların katılması bekleniyor.



Dilovası'nın ilk yüzme havuzunun açılışına tüm ilçe halkını davet eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Havuzumuzun açılışına sayılı günler kaldı. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın geleceği için önemli bir yere sahip olacak havuzun ilçemizde yüzme sporlarının gelişmesi noktasında büyük katkı sunacaktır. Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun yapımında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.



Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, toplam 4 bin 200 metrekare inşaat alanı üzerine kuruldu. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alıyor. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımları da bu katta bulunuyor. Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşuyor. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alıyor. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunuyor. - KOCAELİ