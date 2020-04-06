Dilşat Erdil, detoks etkisi gösteren besinleri açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Dilşat Erdil, detoks etkisi gösteren besinleri açıkladı - Son Dakika Magazin

Dilşat Erdil, detoks etkisi gösteren besinleri açıkladı

6 saat önce

Ünlülerin detoks danışmanı ve sunucu Dilşat Erdil detoks etkisi gösteren besinleri açıkladı.

Dilşat Erdil, detoks etkisi gösteren besinleri açıkladı, System.String[]

Ünlülerin detoks danışmanı ve sunucu Dilşat Erdil detoks etkisi gösteren besinleri açıkladı.

Günümüzde artık yaş fark etmeksizin birçok kişinin tercih ettiği detoks ile alakalı olarak birçok kişinin sosyal medya ve televizyondan tanıdığı ve Türkiye'ye sıvı detoksu tanıtmış olan Dilşat Erdil doğal detoks etkisi gösteren besinler besinleri sıraladı.

Erdil'in paylaştığı liste şu şekilde;

-Sarımsak

Sarımsak herkesin bildiği üzere doğal bir antibiyotiktir. Vücut fonksiyonların düzenlenmesinde yardımcı olan sarımsak aynı zamanda karaciğerin temizlenmesinde oldukça yardımcı olur ve detoks etkisi oluşturur.

-Enginar

Enginar iltihap üretmekle görevli olan peroksinitritin üretimini engelleyerek vücudu oluşabilecek iltihaplardan korurken içerisinde barındırdığı sinarin isimli madde sayesinde sindirimin düzenlenmesini ve safra üretiminin düzgün yapılmasına yardımcı olur.

-Limon

Limon içerdiği mineral ve vitaminlerle vücutta bulunan toksinlerin atılmasında yardımcı olur ve vücuttaki asit oranını düşürerek sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur.

-Muz

Muz, Limon gibi vücutta bulunan toksinlerin vücudumuzdan atılmasına yardımcı olur ve ek olarak vücudumuzda toksin üretimini azaltır. Kolesterolü düşürmeye de yarayan muz vücutta kuvvetli bir detoks etkisi oluşturur.

-Orman Meyveleri

Karadut, çilek, yaban merisini, böğürtlen ve ahududu gibi orman meyveleri olarak adlandırılan meyve grupları vücudumuz için oldukça faydalı antioksidanlardır. Orman meyvelerinden en faydalısı ise içerdiği maddeler ile damar yapısını geliştiren, göz sağlığına faydalı olan ve kanser oluşumunu engelleyen yaban mersinidir. Sadece yaban mersini değil diğer bütün orman meyveleri vücut için oldukça fazla detoks etkisi gösterir.

-Domates

Domates içeriğinde bulunan B6 vitamini, likopen, folik asit, beta keraten sayesinde en faydalı detoks sebzelerin başında gelir. Ek olarak kolesterolü düşürme özelliği de bulunan domates vücutta iltihap oluşumunu da engellemeye yardımcı olur.

-Turp Yaprağı

Turp yaprağı içeriğinde bulunan maddeler sayesinde vücudumuz için antioksidan özelliği gösterir. Turp yaprağı ek olarak içerisinde Sülfür barındırır ve Sülfür vücudumuzda detoksu sağlayan enzimlerin harekete geçmesini sağlar ve detoks etkisini arttırır.

-Kırmızı Biber

Kırmızı biber pek bilinmese de oldukça önemli bir C vitamini kaynağıdır. Hatta içerisinde portakaldan 3 kat daha fazla C vitamini içerir. C vitamini sayesinde de vücudumuzda bulunan toksinleri sindirir ve zararlı olan toksinleri vücudumuz için zararsız hale getirir.

-Brokoli

Brokoli içerisinde bulunan sülforafan sayesinde vücudumuzun yüksek miktarda antioksidan üretmesini sağlar ve bu sayede kansere karşı önemli bir koruyucu hale gelir. İçerisinde bulunan diğer maddeler sayesinde de brokoli vücudumuzdan toksinleri temizler ve vücuda birçok vitaminin girmesine yardımcı olur.

-Elma

Elma içerisinde bolca lif bulunduran meyvelerden birisidir ve içerisinde bulundurduğu bu lif sayesinde vücudu temizler ve toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Ek olarak elmanın içerisinde falovan isimli bir madde bulunur ve bu madde kolesterol ve kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

-Pancar

Pancar tıpkı kırmızı biber gibi içerisinde bolca C vitamini bulundurur ve bağışıklık sistemini destekler, içeriğindeki lifler sayesinde bağırsakların çalışmasında yardımcı olur. Pancarın bir diğer özelliği ise kanı temizleyip karaciğerin zehirlerinden arınmasına yardımcı olmaktır. Bu yüzden pancar vücutta oldukça önemli bir detoks etkisi oluşturur ve detoks sıvılarının olmazsa olmazlarındandır. - İSTANBUL

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:22 Kaynak: İHA

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