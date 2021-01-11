Sokak hayvanları için seferber oldular - Son Dakika

Sokak hayvanları için seferber oldular

11.01.2021 10:03
Sokak hayvanları için seferber oldular, System.String[]

Sokak hayvanları için seferber oldular Bingöl'ün Genç ilçesinde aralarında öğretmen, oto tamircisi, memur ve çeşitli mesleklerden oluşan gönüllü grup, kendi imkanları ile sokak hayvanlarına barınak yapmaya başladı Şuana kadar 60 hayvana sahip çıkan gönüllü grup, bunlardan 30'unun da...

Sokak hayvanları için seferber oldular

Bingöl'ün Genç ilçesinde aralarında öğretmen, oto tamircisi, memur ve çeşitli mesleklerden oluşan gönüllü grup, kendi imkanları ile sokak hayvanlarına barınak yapmaya başladı

Şuana kadar 60 hayvana sahip çıkan gönüllü grup, bunlardan 30'unun da sahiplenmesini sağlad

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde aralarında çeşitli meslekleri olan gönüllüler, dilsiz dostları sokak hayvanları için kolları sıvadı ve hayvan barınağı yapmaya başladı. Gönüllü grup haftasonu kısıtlamalarında izin alarak yapmaya başladıkları barınağı tamamlayama çalışırken, bir taraftan da çok sayıda hayvana bakarak örnek oldu.

Genç ilçesinde yaşayan öğretmen, memur, oto tamircisi gibi meslek sahibi arkadaşlar 2019 yılının Ekim ayında "Genç İçin Bir Saat" adıyla gönüllü bir grup oluşturma kararı aldı. Kararın ardından çevredeki dostlarını da gruba katan arkadaşlar, ilçeleri için öncelikle periyodik olarak çevre temizliği yaptı. Ardından bu yıl ise Covid-19 kısıtlamalarında açıkta kalan sokak hayvanları için de çalışma gerçekleştirdi. Birçok sokak hayvanının beslenme ve barınma ihtiyacını gidermeye başlayan grup son olarak kendi imkanlarıyla barınak yapmaya karar verdi. İlçe belediyesinin de kendilerine tahsis ettiği 2 dönümlük alanda inşaat çalışmalarına başlayan grup, 60 sokak hayvanı için barınağın bölümlerini yaptı, çatılarını takmaya başladı. Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında da özel izin alarak çalışmalara devam eden grup, şimdiye kadar 30'a yakın sokak hayvanını da sahiplendirdi.

İlçedeki sokak hayvanlarının bakımsız ve beslenme sorunu olduğu fark ettiklerini aktaran gönüllü grubunda yer alan öğretmen Hişar Akkuş, "Genç YBO'da müdür yardımcısıyım. Genç İçin Bir saat Gönüllü grubun bir üyesiyim. İlçemizde sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Öncesinde ilçede başıboş sokak hayvanlarının sorunlar oluşturduğunu gördük ve bir çalışma yapmamız gerektiğini düşündük. Belediyenin bize tahsis ettiği alanda barınak kurmaya karar verdik. Yaklaşık 60 hayvanın barınabileceği bir potansiyel var şuanda. Tabi burada sokak hayvanlarının tamamına bakmak durumumuz olmadığı için, sahiplendirme yapıyoruz tutanaklarla ve sonrasında takibini de yapıyoruz. Ayrıca gönüllü grubun ve diğer destekçilerimizle bu durumdayız. Dilsiz dostlarımız için herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yardımcı olan herkese de teşekkür ederiz" dedi.

"60'a yakın hayvan bakıma muhtaçtı getirdik"

Sokak hayvanları için çalışma yaptıklarını dile getiren oto tamircisi Aydın Tutkal ise, "Sokak hayvanları adına yaptığımız bir çalışmadan dolayı, sokak hayvanlarının aç, susuz ve bakımsız kaldığını gördük. Sokak hayvanları için geçici bir barınma ve beslenme alanı inşa ettik. İnşa ettiğimiz bu alanda 60'a yakın hayvan annesiz, bakıma muhtaçtı getirdik, bakımlarını üstlendik, bakımlarını yaptık. 30'a yakın hayvanımızı sahiplendirdik. Şuan elimizde 15'e yakın yavru ve anne var. Onların bakımlarını yapıyoruz, barınak çalışmalarımız da devam ediyor. Bu konuda tüm duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kamuda görevli Fuat Savaç da ise " Devlet memuruyum. Arkadaşlarımız sosyal farkındalık olarak çevreye duyarlı, çevre temizliği ile ilgili çalışmalar yapmış. Bende onları sosyal medyadan gördüm ve katıldım. Özellikle şuan ilçemizde sokak hayvanlarına yönelik bir çalışmamız var. Bu çalışmada sokak hayvanları ve hasta hayvanların barınması için burada kendi imkanlarımızla barınak yaptık. Amacımız sokak hayvanlarına kalıcı bir barınak oluşturmak"ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular
Sokak hayvanları için seferber oldular

Sokak Hayvanları, Hisarcık, Bingöl, Karar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sokak hayvanları için seferber oldular - Son Dakika


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