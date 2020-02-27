Dilucu Gümrük Kapısı'na Sahra Hastanesi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dilucu Gümrük Kapısı'na Sahra Hastanesi kuruldu - Son Dakika

Dilucu Gümrük Kapısı'na Sahra Hastanesi kuruldu

6 saat önce

Türkiye'ye sınır komşu olan İran'da korona virüs nedeniyle ölümlerin ve vaka sayısının artması üzerine Iğdır'da tedbirler artırıldı.

Dilucu Gümrük Kapısı'na Sahra Hastanesi kuruldu, System.String[]

Türkiye'ye sınır komşu olan İran'da korona virüs nedeniyle ölümlerin ve vaka sayısının artması üzerine Iğdır'da tedbirler artırıldı.


Aralık ilçesinde bulunan Dilucu Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu. İran'da vaka sayısı ve ölümlerin artması üzerine sınır kapısında tedbirler alındı. Sağlık Bakanlığı'nın kararı ile gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kurularak, Dilucu Gümrük Kapısı'nda yoğun çalışma başlatıldı. İran'da bulunan Türk vatandaşları 14 gün boyunca kurulan Sahra hastanesinde gözlem altında tutulacak. Sağlık Bakanı Koca ise bugün sınır kapılarını ziyaret edecek. - IĞDIR

Iğdır, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak
İranlı tır şoförü, Erzincan'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez

Son Dakika Haberleri
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:07:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dilucu Gümrük Kapısı'na Sahra Hastanesi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]