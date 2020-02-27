Dilucu Gümrük Kapısı'na Sahra Hastanesi kuruldu - Son Dakika

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Dilucu Gümrük Kapısı'na Sahra Hastanesi kuruldu
6 saat önce
Türkiye'ye sınır komşu olan İran'da korona virüs nedeniyle ölümlerin ve vaka sayısının artması üzerine Iğdır'da tedbirler artırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
Türkiye'ye sınır komşu olan İran'da korona virüs nedeniyle ölümlerin ve vaka sayısının artması üzerine Iğdır'da tedbirler artırıldı.
Aralık ilçesinde bulunan Dilucu Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu. İran'da vaka sayısı ve ölümlerin artması üzerine sınır kapısında tedbirler alındı. Sağlık Bakanlığı'nın kararı ile gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kurularak, Dilucu Gümrük Kapısı'nda yoğun çalışma başlatıldı. İran'da bulunan Türk vatandaşları 14 gün boyunca kurulan Sahra hastanesinde gözlem altında tutulacak. Sağlık Bakanı Koca ise bugün sınır kapılarını ziyaret edecek. - IĞDIR
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