Dilucu şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi - Son Dakika

PKK terör örgütü tarafında bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için Iğdır Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okutuldu.

Dilucu Sınır Kapısına 8 Eylül 2015'te göreve giden emniyet mensuplarına düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 13 polisimiz için akşam namazı sonrası Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Iğdır Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için mevlit okutulup dualar edildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğünde çalışan polis memurları şehit arkadaşları için cami cemaatine gül suyu ve tatlı dağıttı.

Mevlid-i Şerif programına Iğdır Valisi Hüseyin Engin Saribrahim, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce, kurum amirleri, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - IĞDIR