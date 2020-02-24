Dilucu Sınır Kapısı'nda 65 araç bekletiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dilucu Sınır Kapısı'nda 65 araç bekletiliyor - Son Dakika

Dilucu Sınır Kapısı'nda 65 araç bekletiliyor

6 saat önce

NAHÇIVAN'DAN gelip Türkiye'ye geçmek isteyen 40'ı TIR olmak üzere 65 araç Dilucu Sınır Kapısı'nda bekletiliyor.

Dilucu Sınır Kapısı'nda 65 araç bekletiliyor, System.String[]

NAHÇIVAN'DAN gelip Türkiye'ye geçmek isteyen 40'ı TIR olmak üzere 65 araç Dilucu Sınır Kapısı'nda bekletiliyor.

Koronavirüs vakaları sebebiyle Gürbulak Sınır Kapısı'nın kapatıldığı Doğu'da Iğdır'dan Nahçıvan'a açılan Aralık İlçesi'ndeki Dilucu Sınır Kapısı'nda onlarca araç bekletiliyor. Nahçıvan tarafından geçen 40'ı TIR, 65 aracın Türkiye sınırlarına girmesine izin verilmiyor. Saatlerdir bekleyen sürücüler, kendilerine bir açıklama yapılmasını istedi. Sınırda bekleyen sürücülere ise bir görevli, "Valilik makamıyla görüştük en yakın zamanda haber gelecek. Bekleyin, biraz sabır kardeşim" diye açıklama yaptı.

Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamanın ardından Dilucu Sınır Kapısı'nın da kapatıldığını belirtti. Kaymakam Mustafa Görmüş, sınır kapısının açılması konusunda bakanlıktan gelecek kararı beklediklerini söyledi. Görmüş, sınır kapısında tedbir olarak araçların dezenfekte edileceğini de bildirdi.


Nahçıvan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:22 Kaynak: DHA
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