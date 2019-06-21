Son Dakika Haberleri: Dilucu Sınır Kapısı'nda patlayıcı yüklü drone bulundu (2)
Son Dakika Güncel Haber

Dilucu Sınır Kapısı'nda patlayıcı yüklü drone bulundu (2)

1 saat önce

İMHA EDİLDİTürkiye- Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında bulunan, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü drone, Iğdır Emiyet Müdürlüğü'ne bağlı patlayıcı imha timince kontrollü olarak imha edildi.

Dilucu Sınır Kapısı'nda patlayıcı yüklü drone bulundu (2), System.String[]

İMHA EDİLDİ
Türkiye- Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında bulunan, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü drone, Iğdır Emiyet Müdürlüğü'ne bağlı patlayıcı imha timince kontrollü olarak imha edildi. Dilucu Sınır Kapısı, imha sonrası giriş ve çıkışlara yeniden açıldı.


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:59 Kaynak: DHA
Iğdır, Nahçıvan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama Ahmet Türk'ten İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 20:02:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dilucu Sınır Kapısı'nda patlayıcı yüklü drone bulundu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]