Dilucu Sınır Kapısı'nda patlayıcı yüklü drone bulundu (2)
1 saat önce
İMHA EDİLDİTürkiye- Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında bulunan, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü drone, Iğdır Emiyet Müdürlüğü'ne bağlı patlayıcı imha timince kontrollü olarak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:59 Kaynak: DHA
İMHA EDİLDİ
Türkiye- Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında bulunan, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü drone, Iğdır Emiyet Müdürlüğü'ne bağlı patlayıcı imha timince kontrollü olarak imha edildi. Dilucu Sınır Kapısı, imha sonrası giriş ve çıkışlara yeniden açıldı.
Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu
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