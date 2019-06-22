Son Dakika Haberleri: Dilucu Sınır Kapısı'nda patlayıcı yüklü drone bulundu
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Dilucu Sınır Kapısı'nda patlayıcı yüklü drone bulundu

18 dakika önce

Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü drone bulundu.

Dilucu Sınır Kapısı'nda patlayıcı yüklü drone bulundu, System.String[]
TÜRKİYE- Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü drone bulundu. Dilucu Sınır Kapısı, giriş ve çıkışlara kapatılırken, patlayıcının imha edilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. 
Olay, saat 12.30 sıralarında,  Aralık ilçesi Şehit Bülent Aydın Hudut Takım Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında, EYP yüklü drone ele geçirildi. Bunun üzerine drone bulunan bölge, boşaltılıp, güvenlik şeridi çekildi. Sınır kapısı, giriş ve çıkışlara kapatılırken, Iğdır Emiyet Müdürlüğü'ne bağlı patlayıcı imha timi, bölgeye sevk edildi. Aralık Devlet Hastanesi'nden sağlık ekibinin bölgede önlem amaçlı bekletildiği, patlayıcı yüklü drone'un imha edileceği belirtildi. 


- Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:26 Kaynak: DHA
Nahçıvan, Güncel
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