Son Dakika Haberleri: Dilucu Sınır Kapısı'nda şüpheli paket alarmı
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Dilucu Sınır Kapısı'nda şüpheli paket alarmı

14 dakika önce

Türkiye-Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı'nda bulunan şüpheli bir paket imha edildi.

Dilucu Sınır Kapısı'nda şüpheli paket alarmı, System.String[]
Türkiye- Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı'nda bulunan şüpheli bir paket imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesi Dilucu Sınır Kapısı'nda şüpheli bir paket görüldü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu şüpheli paket kontrollü olarak patlatıldı. Trafiğe kapatılan Türkiye-Nahçıvan kara yolu, şüpheli paketin imha edilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:08 Kaynak: İHA
Türkiye, Nahçıvan, 3. Sayfa
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