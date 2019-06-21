Dilucu Sınır Kapısı'nda şüpheli paket alarmı
14 dakika önce
Türkiye-Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı'nda bulunan şüpheli bir paket imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:08 Kaynak: İHA
Türkiye- Nahçıvan
Dilucu Sınır Kapısı'nda bulunan şüpheli bir paket imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır
'ın Aralık
ilçesi Dilucu Sınır Kapısı'nda şüpheli bir paket görüldü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu şüpheli paket kontrollü olarak patlatıldı. Trafiğe kapatılan Türkiye-Nahçıvan kara yolu, şüpheli paketin imha edilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. - IĞDIR
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