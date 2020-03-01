Dilucu Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerine kumanya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dilucu Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerine kumanya - Son Dakika

Dilucu Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerine kumanya

6 saat önce

IĞDIR'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'na bekleyen TIR şoförlerine valilik ve Kızılay tarafından hazırlanan kumanyalar dağıtıldı.

Dilucu Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerine kumanya, System.String[]

IĞDIR'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'na bekleyen TIR şoförlerine valilik ve Kızılay tarafından hazırlanan kumanyalar dağıtıldı.

İran'da, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından Türkiye'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne açılan Dilucu Sınır Kapısı da kapatıldı. Yaklaşık 2 haftadır Nahçıvan Dilucu Sınır kapısında Türkiye'ye girmek için bekleyen Türk TIR şoförlerine bugün valilik ve Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan kumanyalar dağıtıldı. İçerisinde gıda maddesi bulunan yardım paketleri jandarma ve polis tarafından yaklaşık 50 şoföre dağıtıldı. Yetkililer, içerisinde temizlik ve gıda maddesi bulunan kumanyaların dağıtımının devam edeceğini söyledi.


Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:32 Kaynak: DHA
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