Dim, KGK kongresinde oybirliğiyle yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Dim, KGK kongresinde oybirliğiyle yeniden başkan seçildi

16 dakika önce

Uluslararası meslek örgütü Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) 1. olağan kongresi Ankara'da toplandı.

Dim, KGK kongresinde oybirliğiyle yeniden başkan seçildi, System.String[]

Uluslararası meslek örgütü Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) 1. olağan kongresi Ankara'da toplandı. Kurucu Genel Başkan Mehmet Ali Dim, aday olmadığı halde toplantıya katılan üyelerin tamamının teklifi ile 3 yıl için Genel Başkan seçildi.


Yönetim Kurulu için KGK meclislerinin üyeleri ve kurucularından oluşan 61 üyenin imzasıyla, aday olmadığını beyan eden Kurucu Genel Başkan Mehmet Ali Dim re'sen yeniden aday gösterildi. Daha sonra oya sunulan Mehmet Ali Dim Genel Başkanlığındaki aday listesi oybirliği ile seçildi.


Dim, kendisinin aday olmak istemediğini, kongreye katılan üyelerin oybirliğiyle teklif etmelerinin kendisini son derece duygulandırdığını ve bu isteğe kayıtsız kalamayacağını söyleyerek konsey üyelerine teşekkür etti. KGK'nın kuruluş sürecinden bu güne kadar birçok arkadaşın katkı sağladığını vurgulayan Dim, konseyin kuruluşundan itibaren her üyenin bir tuğla koyduğuna dikkat çekerek, "Benim yaptığım konulan bu tuğlaların çimentosu olarak KGK'yı inşa etmekti. Bundan böyle çıtayı daha da yükseğe koyacağız ve seçilmiş yönetim olarak tüm kurullarımızla elbirliğiyle çalışarak bizden beklenen hizmetleri gerçekleştirmek için gayret sarf edeceğiz. Bu konuda her üyemizden özveri bekliyorum" dedi. - İSTANBUL

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:11 Kaynak: İHA
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