Dimdeg İçin Milli Güç Birliği

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Sefine Tersanesi arasında yapılan sözleşme kapsamında inşa edilecek Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisinin (DİMDEG) savaş sistemi bileşenleri Aselsan-Havelsan İş Ortaklığı tarafından sağlanacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Sefine Tersanesi arasında yapılan sözleşme kapsamında inşa edilecek Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisinin (DİMDEG) savaş sistemi bileşenleri Aselsan-Havelsan İş Ortaklığı tarafından sağlanacak.



Savunma Sanayii Başkanlığı ile Sefine Tersanesi arasında yapılan sözleşme kapsamında inşa edilecek DİMDEG'in savaş sistemi bileşenleri Aselsan-Havelsan İş Ortaklığı tarafından sağlanacak. Sefine Tersanesi'nde düzenlenen törenle Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Havelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol ve Sefine Tersanesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Demir Koloğlu sözleşmeye imza attı.



DİMDEG, öncelikle açık denizde harekat icra eden gemilerin/görev grubu unsurlarının desteklenmesi maksadıyla görev alacak. DİMDEG, sahil desteği olmaksızın en az dört geminin ikmal maddeleri (yiyecek, su, tıbbi malzeme, yakıt, cephane vb.) bütünlemesini denizde ikmal yöntemi ile gerçekleştirebilecek. DİMDEG, gemiler ile üzerlerinde konuşlu bulunan insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçlarının, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli bir seviyedeki bakımlarının-onarımlarının yapılmasına da destek sağlayacak. Komuta-kontrol gemisi olarak görev yapacak olan DİMDEG, savaş dışı harekat kapsamında insani yardım, deniz haydutluğu ile mücadele, doğal afet yardım, arama kurtarma, muharip olmayanların tahliyesi faaliyetlerine destek sağlayacak.



LHD gemisinden sonra Deniz Kuvvetlerinin ikinci büyük gemisi olacak DİMDEG, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan sözleşme uyarınca Sefine Tersanesi tarafından inşa edilecek. Proje kapsamında Aselsan-Havelsan İş Ortaklığı tarafından savaş sistemi entegrasyonu sağlanacak. Gemi için Aselsan tarafından seyir yardımcıları, EMI/EMC analiz ve test çalışmaları, entegre muhabere sistemi, uydu muhabere sistemi, IFF sistemi, helikopter kontrol radarı, Kırlangıç gece/gündüz kamera sistemi, stabilize top (STOP) sistemi sağlanacak. Havelsan ise, savaş yönetim sistemi (SYS), gemi veri dağıtım sistemi (GVDS), gemi bilgi sistemi (GEBİS), mesaj işletim sistemini (MİS) sağlayacak. - ANKARA

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