Son Dakika Haberleri: Dimdeg İçin Milli Güç Birliği

Dimdeg İçin Milli Güç Birliği

23 dakika önce

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Sefine Tersanesi arasında imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilecek Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin (DİMDEG) savaş sistemi bileşenleri, ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı tarafından yapılacak.

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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Sefine Tersanesi arasında imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilecek Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin (DİMDEG) savaş sistemi bileşenleri, ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı tarafından yapılacak.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Sefine Tersanesi'nde düzenlenen törende sözleşmeye, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol ve Sefine Tersanesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Demir Koloğlu imza attı.

DİMDEG, öncelikle açık denizde harekat icra eden gemilerin/görev grubu unsurlarının desteklenmesi maksadıyla görev alacak.

Sahil desteği olmaksızın en az 4 geminin ikmal maddeleri (yiyecek, su, tıbbi malzeme, yakıt, cephane ve benzeri) bütünlemesini denizde ikmal yöntemiyle gerçekleştirebilecek olan DİMDEG, gemilerle üzerlerinde konuşlu bulunan insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçlarının, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli bir seviyedeki bakım-onarımlarının yapılmasına da destek sağlayacak.

DİMDEG, "komuta-kontrol gemisi" olarak görev yapmasının yanı sıra "savaş dışı harekat" kapsamında insani yardım, deniz haydutluğuyla mücadele, doğal afet yardım, arama kurtarma, muharip olmayanların tahliyesi faaliyetlerine destek sağlayacak.

- Gemideki milli çözümler

LHD gemisinden sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ikinci büyük gemisi olacak DİMDEG, SSB ile yapılan sözleşme uyarınca Sefine Tersanesi tarafından teslim edilecek.

Proje kapsamında ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığınca sağlanacak savaş sistemi bileşenleri şöyle:

Savaş Sistemi Entegrasyonu-ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı

- Seyir Yardımcıları-ASELSAN

- EMI/EMC Analiz ve Test Çalışmaları-ASELSAN

- Entegre Muhabere Sistemi-ASELSAN

- Uydu Muhabere Sistemi-ASELSAN

- IFF Sistemi-ASELSAN

- Helikopter Kontrol Radarı-ASELSAN

- KIRLANGIÇ Gece/Gündüz Kamera Sistemi-ASELSAN

- Stabilize Top (STOP) Sistemi-ASELSAN

- Savaş Yönetim Sistemi (SYS)-HAVELSAN

- Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS)-HAVELSAN

- Gemi Bilgi Sistemi (GEBİS)-HAVELSAN

- Mesaj İşletim Sistemi (MİS)-HAVELSAN­­

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Sefine Tersanesi, Ekonomi
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