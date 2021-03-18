Dimitrios Pelkas: "Derbide saha içerisinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler" - Son Dakika

Dimitrios Pelkas: "Derbide saha içerisinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler"

18.03.2021 22:20

- Dimitrios Pelkas: "Derbide saha içerisinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler" Fenerbahçeli futbolcu Pelkas: "Şampiyonluğa her zaman inancımız var" Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Beşiktaş derbisinde taraftarların saha içerisinde savaşan ve birlik olmuş bir...

- Dimitrios Pelkas: "Derbide saha içerisinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler"

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas:

"Şampiyonluğa her zaman inancımız var"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Beşiktaş derbisinde taraftarların saha içerisinde savaşan ve birlik olmuş bir takım göreceklerini söylerken, şampiyonluğa inançlarının da tam olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de başarılı oyuncu Dimitrios Pelkas, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon başından itibaren evlerinde kötü sonuçlar aldıklarını belirten Pelkas, "Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Kendi oynadığım bir önceki lige göre kıyaslarsam bu ligde tüm takımlar birbirini yenebiliyorlar. Düzeltmemiz gereken noktalarda var. Evimizde oynuyoruz diyoruz ama taraftar olmadığı için bunu diyemeyiz. Bu bahsettiğimiz noktaları geliştirip bir çözüm üretmeliyiz" dedi.

"Derbide saha içerisinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler"

Beşiktaş derbisiyle alakalı görüşlerinin sorulması üzerine ise Pelkas, "Taraftarlarımızın üzgün hissetmeleri çok normal ve almış olduğumuz kötü sonuçlar var. Savaşmak mecburiyetindeyiz derbi maçında. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Pazar günü yenebileceğimizi düşünüyorum. Saha içerisinde olduğu gibi dışarıda da birlikte hareket etmeliyiz. Ben taraftarlarımıza söz veriyorum, saha içerisinde savaşan, birlik olmuş bir takım görecekler. Şanssız da olduğumuzu düşünüyorum çoğu zaman. Böyle zamanlar olabiliyor. Umuyorum ki oynayacağımız derbi maçında şans bizden yana olur" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğa her zaman inancımız var"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını da değerlendiren Yunan futbolcu, "Bizim her zaman inancımız var şampiyonluğa. Kalan 11 maç ve kazanılacak çok puan var. Beşiktaş'ın da oynayacağı maçlar var. Aramızda konuştuk, mağlubiyetten sonra kötü bir andı bizim için. Özellikle bu zamanlarda daha çok birlik olmamız gerekiyor. Sürekli olarak maç maç bakmak durumundayız. 2 ay sonrasını değil, her maçı ayrı görmek zorundayız ve sonrasında olacakları göreceğiz" diye konuştu.

"Bu ligde herkes birbirine kaybedebiliyor"

Sarı-lacivertli takıma gelmeden önce oynadığı ligler ile Süper Lig'i karşılaştıran Pelkas, "Farklı liglerde oynadım ve buradaki lig biraz daha zor. Herkes birbirine kaybedebiliyor. Bu ligde neyin ne olacağı belirsiz. Burada çok fazla yeni oyuncular var. Benim de ekimden bu yana 5 ay oldu geleli. Bu kısa süre içerisinde mükemmel bir kimya oluşturmanız zor olabilir. Hedefimiz her zaman şampiyonluk. Bizde bir söz vardır; bazen ağaca değil, ormana bakmak lazım. Bütüne odaklanmak gerekiyor. Şu anda tabii ki de şansımız var ligi kazanma adına. Eski takımımdan örnek vermek istiyorum. Önceki takımda da bu tarz değişiklikler olmuştu. Bana göre çok iyi bir çözüm örneği değil, bir plana sadık kalmalı ve geliştirme mecburiyetindeyiz" cümlelerine yer verdi.

Dimitrios Pelkas: Derbide saha içerisinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler
Dimitrios Pelkas: Derbide saha içerisinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler
Dimitrios Pelkas: Derbide saha içerisinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler
Dimitrios Pelkas: Derbide saha içerisinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Yunan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dimitrios Pelkas: 'Derbide saha içerisinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler' - Son Dakika Spor


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