- Dimitrios Pelkas Fenerbahçe'de
İSTANBUL - Fenerbahçe, Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas transferini açıkladı.
Fenerbahçe, Yunanistan'ın Paok ekibinden Dimitrios Pelkas'ı transfer etti. 10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla sarı-lacivertli ekip 4 yıllık sözleşme imzaladı. Pelkas için Paok'a 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezon Paok formasıyla ligde forma giydiği 17 maçta 3 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 19:05 - Kaynak: İHA
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