- Dimitrios Pelkas Fenerbahçe'de

İSTANBUL - Fenerbahçe, Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas transferini açıkladı.

Fenerbahçe, Yunanistan'ın Paok ekibinden Dimitrios Pelkas'ı transfer etti. 10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla sarı-lacivertli ekip 4 yıllık sözleşme imzaladı. Pelkas için Paok'a 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezon Paok formasıyla ligde forma giydiği 17 maçta 3 gol kaydetti.