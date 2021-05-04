Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor

Fenerbahçe'de Pelkas rüzgarı esmeye devam ediyor. Sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon euroya alınan Yunan on numara, kendisine verilen her bölgede başarılı bir şekilde görev yaptı, istatistiklerde takımın en faydalı oyuncularından biri oldu. Pelkas, dün akşam Erzurum'a attığı golle ligde 7. kez sevinç yaşadı.

ARKADAŞLARINI DA BESLİYOR

Yunan futbolcu bu sezon 8 de asist yaparak, toplamda 15 gole direkt katkı sağladı. Yunan futbolcu böylece PAOK forması altında Yunan Ligi'ndeki 2017-18'deki kariyer performansını yakaladı. Kalan maçlarda Pelkas'ın gol veya asist üretme ihtimali de bir hayli fazla.