Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor
04.05.2021 09:22
Erzurum karşısında 14. dakikada fileleri havalandıran Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de bu sezonki 7. golünü attı. Yunan yıldız, 8 de asist yaparak ligde 15 gole direkt katkı sağlamayı başardı. Yunan futbolcu böylece PAOK forması altında Yunan Ligi'ndeki 2017-18'deki kariyer performansını yakaladı. Pelkas o dönem 8 gol ve 7 asistle oynamıştı.
Fenerbahçe'de Pelkas rüzgarı esmeye devam ediyor. Sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon euroya alınan Yunan on numara, kendisine verilen her bölgede başarılı bir şekilde görev yaptı, istatistiklerde takımın en faydalı oyuncularından biri oldu. Pelkas, dün akşam Erzurum'a attığı golle ligde 7. kez sevinç yaşadı.
ARKADAŞLARINI DA BESLİYOR
Yunan futbolcu bu sezon 8 de asist yaparak, toplamda 15 gole direkt katkı sağladı. Yunan futbolcu böylece PAOK forması altında Yunan Ligi'ndeki 2017-18'deki kariyer performansını yakaladı. Kalan maçlarda Pelkas'ın gol veya asist üretme ihtimali de bir hayli fazla.
Son Dakika Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme Ataşehir'de kısıtlamayı unutan vatandaşlar yanan aracı film gibi izledi Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanamayanların ilk tercihi CHP oldu Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler