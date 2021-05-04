Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor - Son Dakika

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor

04.05.2021 09:22

Erzurum karşısında 14. dakikada fileleri havalandıran Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de bu sezonki 7. golünü attı. Yunan yıldız, 8 de asist yaparak ligde 15 gole direkt katkı sağlamayı başardı. Yunan futbolcu böylece PAOK forması altında Yunan Ligi'ndeki 2017-18'deki kariyer performansını yakaladı. Pelkas o dönem 8 gol ve 7 asistle oynamıştı.

Fenerbahçe'de Pelkas rüzgarı esmeye devam ediyor. Sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon euroya alınan Yunan on numara, kendisine verilen her bölgede başarılı bir şekilde görev yaptı, istatistiklerde takımın en faydalı oyuncularından biri oldu. Pelkas, dün akşam Erzurum'a attığı golle ligde 7. kez sevinç yaşadı.

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor

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Yunan futbolcu bu sezon 8 de asist yaparak, toplamda 15 gole direkt katkı sağladı. Yunan futbolcu böylece PAOK forması altında Yunan Ligi'ndeki 2017-18'deki kariyer performansını yakaladı. Kalan maçlarda Pelkas'ın gol veya asist üretme ihtimali de bir hayli fazla.

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor

Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor - Son Dakika Spor


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