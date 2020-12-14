Dimitris Pelkas: Skora sinirliydim. Bu tarz şeyler maçlarda olur - Son Dakika

Dimitris Pelkas: Skora sinirliydim. Bu tarz şeyler maçlarda olur

14.12.2020 16:30
Dimitris Pelkas: Skora sinirliydim. Bu tarz şeyler maçlarda olur, System.String[]

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 3-0 kaybettikleri Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili, "Skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 3-0 kaybettikleri Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili, "Skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur" dedi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili Pelkas, "Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Kötü bir skordu. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gerçekten o an hiçbir şey olmadı. Bizim için zor bir andı. Şimdi önümüze bakmamız lazım. Hazırlıklarımızı devam ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. Bir şey daha eklemek istiyorum. İki hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp şunu dedi: 'Salah'ın oyundan çıkmasına sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer bir gün oyundan çıktığına sinirlenmezse aslında o zaman bu bir problemdir' dedi. Sizin de dediğiniz gibi her oyuncu 90 dakika oynamak ister. Bunun için daha çok çalışıp, daha iyiye gitmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Maç öncesindeki taktik konuşmalarla ilgili de Pelkas, "Tabiki bu konuları konuşuyoruz. Bu tarz konular hocamızın kararı. Hocamız ne karar veriyorsa bizim de o kararı uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda" diye konuştu.


Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Hocalar, Yunan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Dimitris Pelkas: Skora sinirliydim. Bu tarz şeyler maçlarda olur - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Koronavirüsü atlatan Yılmaz Vural, gözyaşları eşliğinde hastaneden taburcu oldu BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş görevinden istifa etti Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi Eski sevgili dehşeti! 10 yerinden bıçaklanan Çağla, yaşam mücadelesini kazandı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili davada Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili davada Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi         
16:53
Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi         
16:43
Usta sanatçı Erkut Taçkın hayatını kaybetti Usta sanatçı Erkut Taçkın hayatını kaybetti         
16:14
Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi         
15:58
Profesörden skandal iddia: Almanya'daki huzurevlerinde binlerce yaşlı cinsel saldırıya uğruyor Profesörden skandal iddia: Almanya'daki huzurevlerinde binlerce yaşlı cinsel saldırıya uğruyor         
15:44
Son Dakika! Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti Son Dakika! Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti         
15:40
Beşiktaş'tan VAR eleştirisi: Sistem objektif olarak çalışmıyor Beşiktaş'tan VAR eleştirisi: Sistem objektif olarak çalışmıyor         
15:23
İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut         
14:20
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum         
14:08
Karşı yönden gelen otomobille başıboş inek kafa kafaya çarpıştı! İlginç kaza kamerada Karşı yönden gelen otomobille başıboş inek kafa kafaya çarpıştı! İlginç kaza kamerada         
14:04
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor         
13:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez         
11:32
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 17:13:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dimitris Pelkas: Skora sinirliydim. Bu tarz şeyler maçlarda olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei