SPOR Dimitris Pelkas: Kendimize gelmemiz gerekiyor - Son Dakika

SPOR Dimitris Pelkas: Kendimize gelmemiz gerekiyor

18.03.2021 15:47

Dimitris Pelkas: Kendimize gelmemiz gerekiyor'Türkiye liginde her takım birbirini yenebiliyor''Taraftarlarımıza sahada savaşan, birlik olmuş bir takım göreceklerinin sözünü veriyorum''Şampiyonluk noktasında inancımız her zaman var''Bazen ağaca değil ormana bakmak gerekir'Kaan ÜLKER /...

Dimitris Pelkas: Kendimize gelmemiz gerekiyor

'Türkiye liginde her takım birbirini yenebiliyor'

'Taraftarlarımıza sahada savaşan, birlik olmuş bir takım göreceklerinin sözünü veriyorum'

'Şampiyonluk noktasında inancımız her zaman var'

'Bazen ağaca değil ormana bakmak gerekir'

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, 'Almış olduğumuz kötü sonuçlar var. Derbi maçında savaşmak ve daha fazlasını göstermek mecburiyetindeyiz. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Pazar günü kazanabileceğimizi düşünüyorum, bunu herkes de biliyor' dedi.

Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE LİGİNDE HER TAKIM BİRBİRİNİ YENEBİLİYOR'

Ligde son oynadıkları Gençlerbirliği mücadelesini kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Pelkas, 'Kötü sonuçlar alıyoruz sezon başından itibaren evimizde. Bunun üzerine çalışıyor ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bir önce oynadığım lige bakarsak Türkiye liginde her takım birbirini yenebiliyor. Bu ligin bu yönünü daha çok seviyorum. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Evimizde oynuyoruz diyoruz ama taraftarımızdan yoksunuz. Bu noktaları geliştirmeli ve bir çözüm üretmeliyiz' diye konuştu.

'TARAFTARLARIMIZA SAHADA SAVAŞAN, BİRLİK OLMUŞ BİR TAKIM GÖRECEKLERİNİN SÖZÜNÜ VERİYORUM'

Aldıkları kötü sonuçlarla taraftarları üzdüklerinin farkında olduklarını belirten 27 yaşındaki oyuncu, 'Taraftarlarımızın üzgün hissetmesi ve hayal kırıklığı yaşaması normal. Almış olduğumuz kötü sonuçlar var. Derbi maçında savaşmak ve daha fazlasını göstermek mecburiyetindeyiz. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Pazar günü kazanabileceğimizi düşünüyorum, bunu herkes de biliyor. Saha içerisinde olduğu gibi saha dışında da birlik içerisinde hareket etmeliyiz. Taraftarlarımıza saha içerisinde savaşan, birlik olmuş bir takım göreceklerinin sözünü veriyorum. Umarım bu maçtan galibiyetle ayrılırız. Buna ek olarak şanssız da olduğumuzu düşünüyorum; direkten dönen toplar vardı. Futbolda bu tip durumlar olabiliyor. Umarım derbi maçında şans da bizimle olur' ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUK NOKTASINDA İNANCIMIZ HER ZAMAN VAR'

Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk şansını da değerlendiren deneyimli futbolcu, 'Şampiyonluk noktasında her zaman inancımız var. Kalan 11 maç ve kazanılabilecek çok fazla puan var. Takım arkadaşlarımızla aramızda konuştuk mağlubiyetten sonra ve bizim için kötü bir anda. Bu tip anlarda daha çok kenetlenmeli ve birlik olmalıyız. Biz maç maç düşünmeli ve sonrasında olacakları görmeliyiz' şeklinde konuştu.

'BAZEN AĞACA DEĞİL ORMANA BAKMAK GEREKİR'

Yeni bir takım olduklarını ve bu anlamda kimyanın oluşması için daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan Dimitris Pelkas, 'Farklı liglerde oynadım. Buradaki lig biraz daha farklı ve zor çünkü herkes birbirine kaybedebiliyor. Neyin ne olacağı belirsiz. Fenerbahçe'deyim, burada çok fazla yeni oyuncu olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Ben buraya geleli 5 ay oldu. Benimle beraber de çok fazla oyuncu katıldı. Bazen bu kısa süre içerisinde mükemmel bir kimya oluşturmanız zor olabilir. Hedefimiz, şampiyonluk ve kimyayı sağlamak için daha fazla çalışmak durumundayız. Bizde bir söz vardır: Bazen ağaca değil, ormana bakmak gerekir. Yani bir şeye değil bütüne odaklanmak gerekiyor. Şu anda tabii ki de şansımız var. Eski takımımdan örnek vermek istiyorum. Orada da bu tip değişiklikler olmuştu, yeni hoca ve oyuncular gelmişti. Bu bana göre iyi bir çözüm değil. Bir plana sadık kalmak ve bu planı gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Hedefe bu şekilde odaklanmalıyız' dedi.

SPOR Dimitris Pelkas: Kendimize gelmemiz gerekiyor
SPOR Dimitris Pelkas: Kendimize gelmemiz gerekiyor
SPOR Dimitris Pelkas: Kendimize gelmemiz gerekiyor
SPOR Dimitris Pelkas: Kendimize gelmemiz gerekiyor

Fenerbahçe, Türkiye, Pazar, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Dimitris Pelkas: Kendimize gelmemiz gerekiyor - Son Dakika Spor


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