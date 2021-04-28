Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Alanyaspor karşısında galibiyete inanıyor Açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Alanyaspor karşısında galibiyete inanıyor Açıklaması

28.04.2021 17:43
Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Alanyaspor karşısında galibiyete inanıyor Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyete ulaşacaklarına inandığını belirtti.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyete ulaşacaklarına inandığını belirtti.

FB TV'ye açıklamada bulunan Pelkas, bu sene ilk kez bir deplasman maçını oynayacakları kente önceden giderek kamp geçirdiklerini hatırlattı.

Maç günü daha az yorgun olacaklarının önemine değinen 27 yaşındaki oyuncu, "Her maça yüzde yüz hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. Karşımızda (Aytemiz Alanyaspor) son 2-3 senedir iyi oynayan ve rakipleri zorlayan bir rakip var. Çok koşuyorlar, çok mücadele ediyorlar. Biz öncelikle kendi oyunumuza bakıyoruz. Neleri iyi yapabiliriz ona yönelmeliyiz. Yarınki maçta da elimizden gelen bütün mücadeleyi gösterip, başarılı bir şekilde döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle daha iyi bir oyun oynamaya başladıklarının altını çizen Pelkas, şöyle devam etti:

"Oyunla ilgili daha değişik fikirleri düşünüyoruz. Kendisi de çok büyük deneyim sahibi. 22-23 yıldan fazla futbolculuk deneyimi var ve gerçekten kariyeri çok başarılı. Emre Belözoğlu, futbolcuları çok iyi anlıyor. Takım olarak baktığınızda da bu sene çok yeni bir takımımız var. Aşağı yukarı 20-25 oyuncu transfer olmuş. Hep beraber sadece 6 ay geçirebilmiş durumdayız. Bu da kimyayı bulmayı zorlaştıran bir faktör. Hatalarımızı düzeltmeye ve iyileşmeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz, her maç geliştiğimizi görüyoruz. Bu şekilde de devam edeceğimizi düşünüyorum. Daha önce de baskı altında oynamış ve buna alışkın bir oyuncuyum. Futbolda baskı altında olmazsanız kendinizi geliştirmeye yönelik hareket etmezsiniz. Bu baskı yoksa yüzde yüzünüzü veremezsiniz. Bu baskının fazlası da sizin için zarar olabilir, yapmak istediklerinizi saha içinde gösteremeyebilirsiniz. Bu yüzden baskıyı dengelemeniz gerekiyor. Bunu kontrol altına aldıktan sonra baskı size faydalı olabilir."

Pelkas, takım içerisinde sezon başından itibaren iyi bir arkadaşlık bulunduğunu anlattı.

Emre Belözoğlu'nun çok iyi biri olduğuna da değinen Pelkas, şunları aktardı:

"Uzun süre bu kulüpte yer almış biri. Burada oynamış ve hocalıktan önce başka görevlerde de bulunmuş. O görevlerde de hep birlikte konuşuyorduk. Hocalık döneminde de oyuncuların ne istediğini ve ne yapabileceğini çok iyi biliyor. Kötü bir sonuç olduğunda çözümler arıyor ve bizim bu çözümleri nasıl uygulayabileceğimizi gösteriyor. Bu açıdan da çok iyi bir insan. Böyle devam etmek en büyük isteğim, çünkü olaylar iyi gidince, daha da iyiye gidiyor. Umarım bu şekilde gideriz ama ilişki bakımından futbolcunun dilinden anlayan çok iyi bir insan. Şunu da söyleyebilirim. Sinirlendiğinde görmek istemezsiniz. Mantalitesinde hep kazanmaya odaklanmak var. Kariyerinde çok başarı elde etmiş ve bunu devam ettirmek istiyor."

Şampiyonluk yolunda sonuna kadar mücadele edeceklerini anlatan Dimitrios Pelkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün takım arkadaşlarım ve kendi adıma şu sözü verebilirim. Sonuna kadar savaşacağız. Ne olursa olsun savaşacağız ve mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Umarım hep beraber kutlayabiliriz. Herkes bizimle olmaya devam etsin. Yüzde yüzümüzü vereceğiz. Onların destekleri bize büyük katkıda bulunuyor. Fenerbahçe'nin büyük ve tutkulu bir taraftarı var. Kazanırız, kaybederiz ama ben onlara söz veriyorum. Yüzde yüzümle sonuna kadar savaşacağım. 6-7 yıl önce okuduğum bir söz vardı. 'Eğer arma için sonuna kadar savaşırsanız, insanlar isminizi hatırlar.' Savaşacağımın sözünü verebilirim."

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Alanyaspor karşısında galibiyete inanıyor Açıklaması

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Futbol, Yunan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Alanyaspor karşısında galibiyete inanıyor Açıklaması - Son Dakika Spor


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