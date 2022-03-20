SPOR Dimitris Pelkas: Taraftarlarımızı mutlu etmek gerçekten harika - Son Dakika
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SPOR Dimitris Pelkas: Taraftarlarımızı mutlu etmek gerçekten harika

20.03.2022 21:39

Dimitris Pelkas: Taraftarlarımızı mutlu etmek gerçekten harika"Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor""Bu sezon takım olarak dengeli bir çizgide ilerleyemedik""Her zaman en iyisini sergilemeye çalışıyorum"MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)- Dimitris Pelkas, "Dışarda bizleri destekleyen...

Dimitris Pelkas: Taraftarlarımızı mutlu etmek gerçekten harika

"Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor"

"Bu sezon takım olarak dengeli bir çizgide ilerleyemedik"

"Her zaman en iyisini sergilemeye çalışıyorum"

MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL,(DHA)- Dimitris Pelkas, "Dışarda bizleri destekleyen milyonlarca Fenerbahçeli var. Onları mutlu etmek gerçekten harika. Çünkü onlar da hak ettiler bu mutluluğu. Uzun süredir kazanılamayan bir şampiyonluk var. Tabii ki onları da anlıyoruz ama bizler de şampiyonluk yolunda aynı şekilde ilerlemek istiyoruz. Onların isteklerini gerçekleştirmek adına. Umuyorum ki her maç böyle, onların destekleriyle geçer" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü kaydeden Dimitris Pelkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Pelkas, "Bizler açısından harika bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Maç içinde kazanmayı çok fazla istedik. Bunu takım ruhumuzla beraber saha içinde gösterdiğimize inanıyorum. Özellikle ikinci yarı çok iyi performans sergiledik. 1-0 geri düştükten sonra maçı çevirmesini, 2-1'e getirmesini bildik. Tabii ki mutluyuz. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Şu anda ikinci sıradaki Konyaspor ile 2 puanlık fark var. Bizim hedefimiz ikinci sırada bitirebilmek" ifadelerini kullandı.

"BU SEZON TAKIM OLARAK DENGELİ BİR ÇİZGİDE İLERLEYEMEDİK"

Sezon genelinde takım olarak dengeli bir şekilde devam edemediklerini ifade eden Pelkas, "Büyük bir oyuncu olan Benzama'nın sözü aklıma geliyor. Bana göre sadece gol ve asist çok önemli olan şeyler değil. Tabii ki mühim ama bazen gol atıp, bazen asist yapabiliyorsunuz, bazen ikisini de yapamıyorsunuz. Ancak saha içerisinde yaptığınız iş çok önemli. Gol atamadığınız zaman belki hatırlanmıyorsunuz. Sahada gösterdiğiniz performans ve çalışma da çok değerli. Bizler beraber çalışıyoruz sezon itibariyle. İnişler çıkışlar oyuncularda olabileceği gibi takımlarda da olabilecek şeyler. Bazen bu tip olayları yaşayabiliyoruz. Bu sezon takım olarak da dengeli bir çizgide ilerleyemedik. Ancak son haftalarda çok fazla şey geliştirdiğimizi düşünüyorum oyun olarak. Gelecek sezon için de bazı şeyleri inşaa etmemiz gerekiyor. Buna şimdiden başlamamız gerekiyor. Daha çok çalışarak kendimizi ilerletmemiz gerekiyor" diye konuştu.

" TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK GERÇEKTEN HARİKA"

Taraftarın kendilerine bu maçta olduğu gibi destek vermesi halinde daha da başarılı olabileceklerini altını çizen Pelkas, "Açıkçası üçüncü kez bu atmosferi yaşadığımızı söyleyebilirim. Beşiktaş'a karşı, Trabzonspor'a karşı ve bu maç. Dolu stat karşısında oynadık. Taraftarlarımızla beraber oynadık. Gerçekten çok hoştu bu maç bizler için. Tabii ki dışarda da bizleri destekleyen milyonlarca Fenerbahçeli var. Onları mutlu etmek gerçekten harika. Çünkü onlar da hak ettiler bu mutluluğu. Uzun süredir kazanılamayan bir şampiyonluk var. Tabii ki onları da anlıyoruz ama bizler de şampiyonluk yolunda aynı şekilde ilerlemek istiyoruz. Onların isteklerini gerçekleştirmek adına. Umuyorum ki her maç böyle, onların destekleriyle geçer. Çünkü, sadece Trabzonspor, Beşiktaş ve bu maç değil, daha sonraki maçlarda da çok sayıda taraftar olursa onların verdiği enerji ve tutkuyla kazanma ihtimalimiz çok daha fazla artacaktır. Atmış olduğum gol benim için büyük mutluluktu. Son dakikalarda galibiyeti getiren bir goldü. Taraftarlarımızla bu golü kutlamış olduk" şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN EN İYİSİNİ SERGİLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Yedek kaldığı dönemde çalışmaya devam ettiğini, kafasını hiç öne eğmediğini dile getiren Pelkas, sözlerini şöyle noktaladı: "Ben her zaman en iyisini sergilemeye çalışıyorum. Tabii ki bazen kolay olmayabiliyor. Oynamadığınız zaman özgüveniniz düşebiliyor. Maç kaçırdığınız zaman temponuz da düşebiliyor. Bunlar olabilen şeyler. Bizler her zaman konsantrasyonumuzu daha yükseğe çıkarmamız ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Ben de bu şekilde devam ettim. Çok fazla çalıştım. Kafamı öne eğmedim. Her zaman inandığım bir şey vardı. Eğer çok fazla çalışırsanız bunun karşılığını hak ettiğiniz şekilde alırsınız. Ben de bu mottoyla hareket etmeye çalışıyorum. Bende başarılı olmak adına bu şekilde devam etmeye gayret gösteriyorum."

SPOR Dimitris Pelkas: Taraftarlarımızı mutlu etmek gerçekten harika
SPOR Dimitris Pelkas: Taraftarlarımızı mutlu etmek gerçekten harika
SPOR Dimitris Pelkas: Taraftarlarımızı mutlu etmek gerçekten harika

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Kaynak: DHA

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