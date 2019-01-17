Dimitrov: "İki Ülke Arasında Derin Bir Dostluk Var"
30 dakika önce
- Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.
- Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dimitrov, gazetecilerin sorularını cevapladı. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:06 Kaynak: AA
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