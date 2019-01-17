Son Dakika Haberleri: Dimitrov: "İki Ülke Arasında Derin Bir Dostluk Var"

Dimitrov: "İki Ülke Arasında Derin Bir Dostluk Var"

30 dakika önce

- Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

- Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dimitrov, gazetecilerin sorularını cevapladı. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya, Güncel
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