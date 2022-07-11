Din adamları Mersin Şehir Mezarlığı'nda vatandaşlarla bayramlaştı

MERSİN'de Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen 'Dinler Buluşması' etkinliğinde, Müslüman, Hristiyan din adamları vatandaşlarla bayramlaştı.

Mersin'de 1930'lu yılların sonunda kurulan Şehir Mezarlığı, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi inancına mensup vatandaşların yan yana defnedilmesi nedeniyle birliktelik kültürünün önemli sembolü haline geldi. Dönemin Belediye Başkanı Mithat Toroğlu tarafından dünyada ırk ve inanç ayrımcılığının zirve yaptığı zamanlarda 1938 yılında açılan Şehir Mezarlığı, kentin birlikte yaşama kültürünün sembolü haline geldi. Her yıl bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan mezarlık, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi vatandaşların kabrine ev sahipliği yapıyor. Hoşgörü mezarlığında her yıl Kurban Bayramının ilk günü din adamlarının katılımıyla dinlerin buluşması töreni yapılıyor.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen tören ise bayramın 3'üncü günü gerçekleştirildi. Törene İmam Şemsettin Bulgan, Mersin İtalyan Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Roshan Cordeiro, Mersin Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur ve Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin katıldı.

Buluşmada dualar edilip ilahiler okundu. Törenin ardından din adamları vatandaşlarla bayramlaştı.