Din adamları Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan ve beraberindeki heyet Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.



01-07 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir'de de bir dizi programlar düzenleniyor. Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler hakkında İl Müftüsü Ramazan Topcan'dan bilgiler alan Vali Ersin Yazıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı. Müftü Topcan, Camiler ve Din Görevlileri Haftasının bu yılki ana temasının "Cami ve Hayat" olarak belirlendiğini ifade etti. - BALIKESİR