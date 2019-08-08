Son Dakika Haberleri: Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Adli'den Müftü Keskin'e ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Adli'den Müftü Keskin'e ziyaret

8 dakika önce

Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, beraberindeki sendika yetkilileriyle Van Müftüsü Ömer Keskin'i ziyaret etti.

Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Adli'den Müftü Keskin'e ziyaret, System.String[]
Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, beraberindeki sendika yetkilileriyle Van Müftüsü Ömer Keskin'i ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, beraberindeki Din-Bir-Sen Van İl Başkanı Halit Tuci ve Van İl Başkan yardımcıları İsmail Aydın, Mehmet Adli, Ahmet Keskin, Nazmi Yavuz, Kazım Adli, Şefik Genç ve Fehmi Elmas ile Van İl Müftülüğüne atanan Ömer Keskini ziyaret etti. Yusuf Adli, Müftü Keskin'e yeni görevinde başarılar dileyerek, bölgenin hassasiyetleri, fahri Kur'an kursu öğreticilerinin durumu, taziye evlerinde verilen yemeklerin kaldırılması, nakil ve yer değiştirme konusu ve personelle ilgili sorunları dile getirerek istişare etti.

İl Müftüsü Ömer Keskin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Din-Bir-Sen heyetine teşekkür etti. - VAN
Ömer Keskin, Keskin, Müftü, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilk görüntüler
Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu Denizli'deki depremlerin ardından uzmanlardan kritik uyarı: Eve girmeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 15:46:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Adli'den Müftü Keskin'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]