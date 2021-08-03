Din eğitimi ve din hizmeti alanında Maldivlerle işbirliği - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Maldivler Cumhuriyeti Din İşleri Bakanı İlyas Cemal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Maldivler Cumhuriyeti Din İşleri Bakanı İlyas Cemal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maldivler'in tamamının Müslüman olması dolayısıyla nevi şahsına münhasır bir ülke olduğunu söyledi.

Başkan Erbaş, din eğitimi ve din hizmeti alanında Maldivlerle işbirliği içinde olacaklarını dile getirerek, "Sadece yurt içindeki gençlerimiz ile çocuklarımıza değil yurt dışından gelen öğrencilere de eğitim desteği veriyoruz. Bu bağlamda Maldivlere de gerek oradan öğrenci getirip burada hafız yetiştirme noktasında gerekse buradan bir hoca gönderip orada hafızlık eğitimi verme konusunda yardımcı olmaya hazırız. Bu konudaki tecrübelerimizi her zaman Maldivler halkıyla paylaşmaya hazırız" dedi.

"111 ÜLKENİN ÖĞRENCİLERİNE OKULLARIMIZDA EĞİTİM VERİYORUZ"

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 111 ülkeden gelen öğrencilerin Türkiye'deki İmam Hatip Liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde eğitim görmelerini sağladıklarını ifade eden Başkan Erbaş, Maldivler'den gönderilecek öğrencilere de aynı desteği verebileceklerini belirtti.

Din İşleri Bakanı İlyas Cemal ise konuşmasının başında Maldivler Devlet Başkanının selamını getirdiklerini ifade ederek, "Türkiye gibi bir ülkede bulunmak benim için büyük bir şeref. Dünyadaki tüm Müslümanlar Türkiye'nin İslam'a yaptığı hizmetlerden gurur duyuyor" dedi.

Maldivler'in 900 senedir Müslüman olduğunu hatırlatan Bakan Cemal, sözlerine şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'e Türkiye'de büyük önem verildiğine şahit olduk. Bu konuda sizinle işbirliği yapmak istiyoruz. Türkiye'nin desteği bizim için çok önemli. Allah sizlerden razı olsun."

Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış ilişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)