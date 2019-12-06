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Son Dakika Güncel Din görevlileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı – - Son Dakika

Din görevlileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı –

6 saat önce

Kütahya'da din görevlileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kütahya'da din görevlileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kütahya Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde eğitim seminerinde bulunan Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Oruç ve din görevlileri, AA muhabirlerinin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Oruç ve din görevlileri, haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" ve Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı" ve spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Muhabirlerin çektikleri fotoğrafları incelediğini belirten Oruç, "Anadolu Ajansı muhabirleri gerçekten çok güzel fotoğraflar çekmiş. Biz de bu fotoğrafları oylayarak onlara katkı sağlamak istedik. Ben, "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğrafını çok beğendim ve onu oyladım." dedi.

Fotoğrafları çok anlamlı bulduğunu belirten din görevlisi Halil Kaya ise "Fotoğraflar, olayları gördüğümüzden daha farklı şekilde ortaya koymuş. Örneğin, kolları olmayan ve yüzen bir kardeşimizin fotoğrafı çekilmiş, gerçekten çok anlamlı fotoğraflar. Yapılan bu oylamaya katılarak destek vermek istedik. Devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Din görevlileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı –

Kandil Dağı, Çamlıca, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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