Son Dakika Haberleri: Din Görevlileri Arasında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

Din Görevlileri Arasında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

1 saat önce

Erzincan'da din görevlileri arasında Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması yapıldı.

Din Görevlileri Arasında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı, System.String[]
Erzincan'da din görevlileri arasında Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması yapıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlileri arasında Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması yapıldı. İl Müftülüğü Fuaye Salonunda gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim'in tecvidi, meharic-i hurüf, sıfat-ı hurüf, eda, seda, makam, terennüm ve meal sorusu gibi kurallar ekseninde merkez ilçe görevlileri arasında yapılan yarışma neticesinde birinciliği; Erzincan Binali Yıldırım Üniversite Camii İmam Hatibi Yunus Emre Kılıç, ikinciliği; Boyacılar Camii İmam Hatibi Yusuf Kocatürk, üçüncülüğü; Güllüce Köyü İmam Hatibi Ali İlhak ve dördüncülüğü ise Başpınar Mahallesi İmam Hatibi Hasan Basri Karaman elde etti.Yarışmaya katılan ve derece alan görevlilere çeşitli kitaplar hediye edildi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:43 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım, Erzincan, Güncel
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