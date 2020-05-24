Din görevlileri bayramda çocukları unutmadı - Son Dakika

Bayramda dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle özellikle evlerinde bulunan çocukların bayramı bir nebze hissetmesi amacıyla iki din görevlisi Erzurum Aziziye ilçesinde çocukları ziyaret etti şeker ikram etti ve bayram haçlığı verdi.

Aziziye İlçesi Dadaşkent semtinde görevli Ömer Daştan ve Osman Keleş mahallelerinde bulunan çocukları vefa destek gruplarının eşliğinde ziyaret etti. İlçe geneli gerçekleştirilen organizasyona Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ve camilerde oluşturulan cami gençlik kollarından gönüllüler katıldı.

Ziyaret edilen vatandaşlardan Ömer Özcan, "Özellikle biz bu salgın sürecinde mahallemizin imam hatibine teşekkür ediyoruz. Belki camilerimizde teravih kılamadık belki mukabele dinleyemedik ancak hocamız her daim ramazan boyunca bizimle irtibatta idi ihtiyacı olanın yardımına koştu. Yapılan bu anlamlı program bizleri memnun etti çocuklarımızı sevindirdi. Rabbim devletimize zeval vermesin Diyanetimizi var etsin" dedi. - ERZURUM