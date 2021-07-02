Din görevlileri bir araya geldi - Son Dakika

Sivas İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerine yönelik Bölgesel Din Görevlileri Cami Toplantısı'nın ilki düzenlendi.

Selçuklu Yeşil Camii'nde düzenlenen toplantıya Kümbet Mahallesinde bulunan 32 caminin görevlileri katıldı.

Bölgesel cami toplantısının ilk buluşmasında konuşan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, "Din görevlisi, toplumun örnek aldığı, halkımızın gönlünde farklı bir yeri olan insanlardır. Onların birinci vazifesi gönüllere dokunmaktır. İnsanların derdiyle dertlenen, model alınan kimselerdir. Değerli hocalarımız; bu bağlamda bizlere çok iş düşmektedir. Bizler, kendini insanlara hizmet etmeye adayan gönül insanlarıyız. Sadece camimizin değil evimizin kapısı bile herkese açık olmalı, kendi bulmak isteyen, yüreği dertlenen herkes bizde şifa bulmalı. Çalışma ve gayretleriniz hep bu perspektif içinde olmalıdır. Sizlerle böyle bölgesel bir toplantı gerçekleştirmemizin ilk amacı, sizleri dinlemek aşamadığınız her konuda sizlere yardımcı olmaktır. Sizin derdiniz bizim derdimizdir" diye konuştu.

Daha sonra çalışma yapılan ve faaliyetler konusunda da İl Müftü Yardımcısı Ünal Tan ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Veysel Yılmaz da birer konuşma yaptı.

Bölgesel Din Görevlileri Cami Toplantılarıyla; yürütülen din hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, örnek projeleri tespit ederek yaygınlaştırmak ve din görevlilerinin mesleki yönden kendilerini geliştirmelerini sağlamak hedefleniyor. - SİVAS