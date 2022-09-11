Din Görevlileri Birliği'nin İptalini İstediği Konseri Veren Zakkum'dan Açıklama: "Asla Akıldan Çıkmasın: Aydınlık Karanlıktan Korkmaz" - Son Dakika
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Din Görevlileri Birliği'nin İptalini İstediği Konseri Veren Zakkum'dan Açıklama: "Asla Akıldan Çıkmasın: Aydınlık Karanlıktan Korkmaz"

11.09.2022 12:47

Din Görevlileri Birliği tarafından Şanlıurfa’daki konserlerinin iptali istenen Zakkum grubu, dün bu kentte verdikleri konser sonrasında, “Asla akıldan çıkmasın. Aydınlık karanlıktan korkmaz” mesajı yayınladı.

Din Görevlileri Birliği tarafından Şanlıurfa'daki konserlerinin iptali istenen Zakkum grubu, dün bu kentte verdikleri konser sonrasında, "Asla akıldan çıkmasın. Aydınlık karanlıktan korkmaz" mesajı yayınladı.

Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi'nin "İsmini cehennemdeki Zakkum ağacından alan grubun vermeyi planlandığı müzikal gösteriminin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceği herkesin malumudur" gerekçesiyle Urfa konserlerinin iptalini istemişti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi programı değiştirmediği için konser dün gece verildi.

Zakkum Grubu da dün gece verdikleri konser sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Zakkum'un açıklaması şöyle:

"Son bir haftanın (akla sığmaz şekilde) gündemi olan Şanlıurfa konserimiz az önce sona erdi. Kirli beyinlerin, din istismarcılarının, Şanlıurfa'ya yakışmayan bu kişilerin yegane amacının vitrinde kalmak, gündem yaratmak, yobazlığı normalleştirmek olduğunun farkındayız.

"ZORBALIĞIN, BAĞNAZLIĞIN VE AKILDIŞILIĞIN SAVUNUCULARININ DEĞİRMENİNE SU TAŞIMAYI ASLA İSTEMEYİZ"

Hafta boyu sessiz kalmamız bu sebeptendi. Bu zorbalığın, bağnazlığın ve akıldışılığın savunucularının değirmenine su taşımayı asla istemeyiz. Bu kişiler en sağlam cevabı, bu gece Şanlıurfa'da bizi izlemeye gelen 25 bin güzel insandan aldılar. Ne güzeldin Şanlıurfa.

"AYDINLIK KARANLIKTAN KORKMAZ"

Biz müzik yapmak ve müziğimizi iletmek için varız. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda tam 23 senedir de müziğimizi yapmaya devam ediyoruz. ve asla akıldan çıkmasın: Aydınlık karanlıktan korkmaz!"

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Kaynak: ANKA

Şanlıurfa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Din Görevlileri Birliği'nin İptalini İstediği Konseri Veren Zakkum'dan Açıklama: 'Asla Akıldan Çıkmasın: Aydınlık Karanlıktan Korkmaz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Din Görevlileri Birliği'nin İptalini İstediği Konseri Veren Zakkum'dan Açıklama: "Asla Akıldan Çıkmasın: Aydınlık Karanlıktan Korkmaz" - Son Dakika
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