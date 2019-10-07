Son Dakika Haberleri: Din görevlileri, cami bahçelerine 200 adet fidan dikti
Son Dakika Güncel Din görevlileri, cami bahçelerine 200 adet fidan dikti

Din görevlileri, cami bahçelerine 200 adet fidan dikti

37 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Kula Müftülüğünce ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Din görevlileri, cami bahçelerine 200 adet fidan dikti, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Kula Müftülüğünce ağaç dikme etkinliği düzenlendi.


Kula İlçe Müftülüğü, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının "Cami ve Hayat" olarak belirlenen teması kapsamında ağaç dikme etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında hafta sonu sabah namazının ardından ilçedeki camilerin bahçelerine 200 adet fidan diken din görevlileri, çevre bilinci, ağaç ve ormanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına örnek bir etkinlik gerçekleştirdi.


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Cami ve Hayat" temalı projesi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı ilçedeki camilerin bahçelerine fidan dikerek kutladıklarını belirten İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, etkinlikte emeği geçen din görevlilerine, cemaate ve öğrencilere teşekkür etti. - MANİSA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Manisa, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:54 Kaynak: İHA
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