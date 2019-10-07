Son Dakika Haberleri: Din görevlileri, cami bahçelerine fidan dikti
Son Dakika Güncel Din görevlileri, cami bahçelerine fidan dikti

Din görevlileri, cami bahçelerine fidan dikti

17 dakika önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kabadüz İlçe Müftülüğünce ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Din görevlileri, cami bahçelerine fidan dikti, System.String[]

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kabadüz İlçe Müftülüğünce ağaç dikme etkinliği düzenlendi.


Etkinlik kapsamında ilçedeki camilerin bahçelerine fidan diken din görevlileri ağaç ve ormanın önemine dikkat çekti.


Diyanet İşleri Başkanlığının "Cami ve Hayat" temalı projesi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı ilçedeki camilerin bahçelerine fidan dikerek kutladıklarını belirten İlçe Müftüsü Ahmet Koç, etkinlik kapsamında ilçedeki camilerin bahçelerine fidan dikildiğini söyledi. - ORDU

Kabadüz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Son Dakika: Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı Kardeş ülke Azerbaycan, hoparlörden ezan okumayı yasakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 14:58:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Din görevlileri, cami bahçelerine fidan dikti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]