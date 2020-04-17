Şarköy İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şarköy Şubesi'nde din görevlileri, sokak hayvanlarını besleme noktalarına mama bırakıyor.

"Vefa Sosyal Destek Grubu" bünyesinde çalışan din görevlileri, Türkiye Diyanet Vakfı Şarköy Şubesinin katkılarıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Din görevlileri, kendi imkanlarıyla aldıkları mamalarla sokakları dolaşıp beslenme odaklarındaki mama haznelerini dolduruyor.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, yaptığı açıklamada, bu dönemde sokak hayvanlarının daha çok düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Din görevlileri olarak ellerinden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Özen, "Koronavirüsle mücadele kapsamında insanların evlerinden çok çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesi de zorlaştı. Bu dönemde bu canlılara sahip çıkmalıyız. Bizler de belirli günlerde sokaklarda dolaşıp hayvanlar için mama bırakıyoruz. Herkesin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olması gerekir." diye konuştu.