Din görevlileri, doktor ve polisler için siperli maske üretti - Son Dakika

Diyanet Vakfı Manisa Şubesi üyeleri tarafından sağlık çalışanları ve polisler için siperli maske üretildi.

Manisa Diyanet Vakfı'ndan yapılan açıklamada, gönüllü din görevlileri tarafından montajı yapılan 2 bin 600 siperli maskenin, kentte çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanı ve polislere dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen gönüllü din görevlilerinin sorumlusu Bilal Fatih Akbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin mücadele edilen bu dönemde taşın altına ellerini koyduklarını, ürettikleri maskeleri yetkililere teslim ettiklerini kaydetti.