Din görevlileri heyecanla cemaati bekliyor - Son Dakika

Din görevlileri heyecanla cemaati bekliyor

Edirne'deki ecdat yadigarı Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin din görevlileri, heyecanla cemaatini bekliyor.

Din görevlileri heyecanla cemaati bekliyor, System.String[]

Edirne'deki ecdat yadigarı Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin din görevlileri, heyecanla cemaatini bekliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tarihi camiler, salgın döneminde cemaatle namaz kılınmasına kısıtlama getirilmesi sebebiyle en sakin dönemini yaşıyor.

Kovid-19 tedbirlerindeki bazı kısıtlamaların hafifletilmesiyle artık camilerde önlemler alınarak belirli vakitlerde namaz kılınabilecek.

Osmanlı yadigarı tarihi camilerin din görevlileri de camilerinde ibadete başlanacak günü iple çekiyor.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma günü camilerin cemaatiyle buluşacağını söyledi.

Vatandaşların camiye gelirken tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurgulayan Üzüm, "Vatandaşlarımız sokakta beni gördüklerinde heyecanla cuma vaktini beklediklerini söylüyorlar. Biz de çok heyecanlıyız." dedi.

Üzüm, sanki içinde, ilk defa cuma namazı kılınacakmış gibi bir his olduğunu ifade ederek, "Cuma vaktinde bir araya gelebilmek, mesafeli de olsa insanlarımızı mutlu ediyor. Bu bizim manevi motivasyonumuzu ve moralimizi yükseltecek inşallah. Hem işlerimize daha güzel odaklanacağız hem de bu yüksek moralle bu süreçte hastalığa karşı koyabilmenin daha bir güçlü duruşunu sergileyeceğiz." diye konuştu.

Selimiye Camisi imamı Yusuf Serenli ise dünyanın belki de 100 yılda bir gerçekleşebilecek bir olayı yaşadığını söyledi.

Camilerde yaklaşık 2,5 aydır cemaatle namaz kılınamadığını anımsatan Serenli, "Bu durum cami görevlileri için bir burukluk aslında. Cuma günleri, kandil ve teravihlerde hınca hınç dolu olan caminin toplu ibadetlere kapalı olması geçekten burukluk. Geliyoruz camiye, ezanı okuyup kendi başımıza namazı kılıp ardından camiden çıkıyoruz. Böyle bir durumdaydık." ifadelerini kullandı.

"Cemaat kendi seccadesi ve tespihiyle namaz kılacak"

Serenli, cuma namazının cami avlusunda, sosyal mesafe korunarak cemaatle kılınmaya başlanacağını söyledi.

Öğle ve ikindi namazlarının ise cami içerisinde sosyal mesafeye uyularak kılınacağını anlatan Serenli, "Bununla ilgili gerekli tedbirleri almış durumdayız. Cemaatimiz kendi seccadesi ve tespihiyle namazını kılacak. Mümkün mertebe en kısa sürede cami içerisindeki ibadet tamamlanıp camiden çıkmış olunacak." dedi.

Salgın sürecinde din görevlisi olarak müthiş bir boşluk ve hüzün hissettiğini vurgulayan Serenli, şunları kaydetti:

"İlk zamanlar buna alışmakta çok zorlandık ama her şey insan sağlığı için. Ramazan da bu şekilde geçti. Cemaatimize mukabelelerle sosyal medya üzerinden canlı yayınlarla ulaştık. Selimiye'de her bayram sabahı farklı bir duygu yaşıyoruz. Bu camide namazdan sonra müthiş bir ışık vardır. Bayram sabahında da sosyal medyadan canlı yayın yaptık. Bayram sabahında da buruk bir atmosfer vardı. Uzun süre sonra tarihi camimizde ibadete cemaatle başlanacak. Bu bizi çok sevindirdi, çok güzel bir duygu."

Selimiye Camisi imamı Fatih Bülbül de caminin boş kalması nedeniyle yaşadığı duyguyu dile dökmekte zorlandığını belirterek, "Allah bir daha böyle bir durumla bizi karşı karşıya koymasın. Camilerimiz toplu ibadete kapatılmıştı. Bu çok buruk bir olaydı, Allah bir daha böyle bir salgınla karşılaştırmasın." diye konuştu.

"Hasret bitecek inşallah"

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizen Bülbül, şöyle devam etti:

"Bu gibi durumlarda karşı karşıya kaldığımız zaman Peygamber Efendimiz, bulunduğumuz yerden başka bir yere gitmememiz gerektiğini, başka yerden de kendi mahallemize insanların gelmemesi gerektiğini söyler. Biz bu duruma riayet ettik. Cuma namazıyla beraber kısmen de olsa bu güzel bu muhteşem camimiz ibadete açılacak. Burukluğumuz vardı, şimdi heyecanlanıyoruz. Zaman zaman cemaatimizle markette, sokakta karşılaşıyoruz onlar da camiye susamış şekilde hasretle soruyorlardı. Hasret bitecek inşallah."

Eski Cami müezzini Hasan Cerrah da iman dolu gönüllerin hüzünlü bekleyişinin sona ereceğini dile getirdi.

Mülki amirlerin belirlediği camilerde cuma namazıyla ibadete başlanacağını aktaran Cerrah, şunları kaydetti:

"Uzun zamandan beri dünyayı etkisine alan bu hastalık nedeniyle camilerimiz ibadete kapatılmıştı. Ramazan ayını da bu şekilde geçirmek bizi etkiledi. Cami, cemaat ve din görevlisinin buluşamamasının acısını bu ramazan ayında hissettik. Şimdi büyük bir heyecan var. 27 yıllık din görevlisiyim hiçbir zaman camide cemaatsiz namaz kılmadım. İlk defa böyle bir durum başımıza geldi. Bu süre boyunca cemaatle namaz kılmanın tadını özledik, bu hasret var içimizde."

Selimiye, Serenli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Din görevlileri heyecanla cemaati bekliyor - Son Dakika

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