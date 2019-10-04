Son Dakika Haberleri: Din görevlileri kan bağışında bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Din görevlileri kan bağışında bulundu

3 saat önce

Beyşehir ilçesinde din görevlileri tarafından Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.

Din görevlileri kan bağışında bulundu, System.String[]

Beyşehir ilçesinde din görevlileri tarafından Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.

Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına Beyşehir İlçe Müftülüğü'nde görev yapan din görevlileri de katıldı.


1-7 Ekim Din Görevlileri ve Camiler Haftası nedeniyle gerçekleştirilen kampanyada ilk olarak İlçe Müftüsü Veysel Kükrek kan bağışında bulundu.

Ardından sıraya giren diğer din görevlileri vatandaşların da destek verdiği kampanyada kan bağışı yaptı.

Dağıtılan formları doldurduktan sonra birer ünite kan veren din görevlileri, kan bağışının önemli bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

Türkiye Kızılay Derneği, Beyşehir, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi
Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi Belediyesi 2 yıldır CHP'de olan Küçükkuyu'da villa yapımı için 2.5 milyon ağaç kesilmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:21:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Din görevlileri kan bağışında bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]