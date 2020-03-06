Din görevlileri mehmetçik için hatay'a doğru yola çıktı - Son Dakika

İstanbul'da görev yapan din görevlileri adına, imam ve müezzinlerden oluşan 45 kişilik grup, Hatay'da görev yapan Mehmetçiği ziyaret için yola çıktı.

İstanbul Din Görevlileri Derneği üyesi 45 kişi, bugün saat 15.00'da Vatan Caddesi'ndeki İl Göç İdaresi'nin önünde toplanarak, Hatay'da görev yapan Mehmetçiği ziyaret için yola çıktı. Yola çıkan ekibin İstanbul'un 39 ilçesinde görev yapan imam ve müezzinlerden oluştuğu öğrenilirken, ziyaret edilecek noktaların Hatay Merkez, Kumlu ve Kırıkhan olduğu belirtildi. Hatay'daki askeri birlikleri ziyaret edecek olan kafilenin, sınır bölgesi ve Suriye'de görev yapan askerler için yaklaşık 50 kurban kesecekleri ifade edildi. Kafilenin yarın sabah saatlerinde Hatay'da olacağı belirtilirken, İstanbul Din Görevlileri Derneği adına dernek başkanı Metin Kaçar açıklama yaptı.

Kaçar açıklamasında, İstanbul'da görev yapan 8 bin 500 din görevlisi temsilen 45 kişilik bir din gönüllüsü grubuyla bugün buradan hareket ederek yarın sabah Hatay'a Habibi Neccar Camii'nde Kur'an cemiyetine daha sonra Kırıkhan, Kumlu ilçelerinde programlara katılacağız. Türk Silahlı Kuvvetler, Suriye de Suriyeliler için değil, bu asil ve necip milletin geleceği için oradadır dedi.