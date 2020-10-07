Son dakika haberleri: Din görevlileri salgın sürecinde yabancı öğrencilere kucak açtı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Din görevlileri salgın sürecinde yabancı öğrencilere kucak açtı

07.10.2020 11:17

Son dakika haberler: Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisi imam hatibi Erol Demir ve mesai arkadaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gerçekleştirdikleri yardım çalışmalarıyla yabancı uyruklu öğrencilere aile sıcaklığı yaşatıyor.

Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisi imam hatibi Erol Demir ve mesai arkadaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gerçekleştirdikleri yardım çalışmalarıyla yabancı uyruklu öğrencilere aile sıcaklığı yaşatıyor.

İmam Demir, hazırladığı "Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yoklukta Varlığı Yaşatmak" projesiyle, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen, Sakarya Üniversitesinde eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrenciye 400 bin lira ayni ve nakdi destek sağladı.

Müezzinler Dursun Murat Ak ve Fatih Akın'ın yardımlarıyla cami merkezli buluşmalarla öğrencilerin eğitimlerine de katkı sunmayı amaçlayan Demir, gerçekleştirdikleri sosyal aktiviteler ve kurdukları sıcak ilişkilerle ülkelerinden uzakta zor bir süreç yaşayan misafir öğrencilerin gönüllerinde taht kuruyor.

"Bir dilim peynir gördüm, halbuki bizim dolaplarımız doluydu"

İmam Demir, AA muhabirine, öğrencilerin salgın sürecinde uçak seferlerinin iptal oluşu veya maddi imkansızlıklar nedeniyle ülkelerine dönemediğini, yurt dışından gelen gençlerin akrabalarından yardım alma fırsatı yakalayamadığını söyledi.

Demir, bu süreçte ilk etapta 150-200 kişiye yardım etmeyi hedeflediklerini ancak daha büyük taleplerle karşılaşınca İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türk Kızılay ve diğer yetkililerle yol hartası hazırlayarak kampanya başlattıklarını anlattı.

Bu kapsamda yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaştıklarını dile getiren Demir, "Her yıl öğrencilerimizin evlerine ziyarete gidiyorduk. Bu yıl öğrencimizin evindeyken bir ara kendisi ayrıldı, ben de hızlıca buzdolabını açtım ve boş olduğunu görünce çok etkilendim. Bir dilim peynir ve birkaç zeytin gördüm. Halbuki bizim dolaplarımız doluydu ve bir gün sonra oruca kalkacaktık. Bu durum kamçılanmamıza vesile oldu." diye konuştu.

Demir, kendilerine destek veren Sakarya halkına da teşekkür ederek, "İnanıyorum ki bu kardeşlerimiz, ülkelerine döndüklerinde bu memleketin gönüllü elçileri olacak." dedi.

"Yeleğimdeki Türk bayrağını öptü"

Misafir öğrencilere yardım konusunda azimli olmasını sağlayan, bir Afrika ülkesinde yaşadığı olayı anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Sahra bölgesinde cuma namazında oranın diyanet işleri başkanı, namaz bitiminde 'Abdülhamit'in torunu aramızda.' şeklinde anons yapınca bütün insanlar sevinç gösterisinde bulundu. Uzun boylu, yüzü simsiyah, gönlü bembeyaz bir kardeşim, safları yararak üzerime doğru koştu. Bir adım kala durdu ve yeleğimdeki Türk bayrağını öptü, 'Vallahi sizi Allah'a şikayet edeceğim, sizin dedeleriniz bizi böyle bırakmamıştı, bizi niye bıraktınız?' şeklinde serzenişte bulundu. Bunu yaşayan bir kardeşiniz olarak o bölgelerden gelen kardeşlerimiz için koşmak gerekir diye düşünüyorum."

Demir, öğrencilerin sadece maddi ihtiyaçlarıyla ilgilenmediklerini, camiyi hayatın merkezine alan bir anlayışla manevi gelişimlerine katkıda bulunmak için eğitimler, sosyal yaşantılarına renk katmak için de sosyal organizasyonlar yaptıklarını söyledi.

Müezzin Ak da bugün yardımlarda bulundukları misafir öğrencilerin yarın vatanlarına döndüklerinde kendi ülkelerinde ve ileride Türkiye ile güzel işler yapacağına inandığını vurguladı.

Müezzin Akın ise saat mefhumu gözetmeksizin öğrencilere yönelik cami merkezli gerçekleştirdikleri eğitimlerin bu süreçte aksadığına değinerek, "Katkıları da oldu. Bu sayede öğrencilerimizle daha fazla ilgilenme fırsatı bulduk. Sakarya halkının maddi anlamda öğrencilere çok yardımı dokundu. Biz de elimizden geldiğince manevi olarak yardımcı olmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

"Ailemiz Afrika'da ama burada yeni bir aile bulduk"

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Nijerli Muhammed Muhtar Ebubekir, imam Erol Demir, çalışma arkadaşları ve ilgili kurumların bu süreçte kendilerine her türlü desteği verdiğini dile getirdi.

Desteğin gerek maddi gerek manevi yönden yapıldığına dikkati çeken Ebubekir, "Burada gerçekten gurbette olduğumu hissetmiyorum. Kendi evimde gibiyim. Türk halkı sıcakkanlı. Uluslararası öğrencilerle çok yakından ilgileniyorlar." dedi.

Aynı bölümde okuyan Madagaskarlı Razafındramon Oliver Nicolas Jean Jacques ise gördükleri büyük destekten dolayı sürecin kendileri için çok zor geçmediğine işaret ederek, "Ailemiz Afrika'da ama burada da yeni bir aile bulduk. Bu açıdan bizi çok mutlu ettiler." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Din görevlileri salgın sürecinde yabancı öğrencilere kucak açtı
Son dakika haberleri: Din görevlileri salgın sürecinde yabancı öğrencilere kucak açtı
Son dakika haberleri: Din görevlileri salgın sürecinde yabancı öğrencilere kucak açtı
Son dakika haberleri: Din görevlileri salgın sürecinde yabancı öğrencilere kucak açtı

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Yabancı, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Din görevlileri salgın sürecinde yabancı öğrencilere kucak açtı - Son Dakika

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