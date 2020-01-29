Din görevlileri, şehit ve gazi aileleri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Din görevlileri, şehit ve gazi aileleri ile buluştu - Son Dakika

Din görevlileri, şehit ve gazi aileleri ile buluştu

17 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü ile Şehit ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa olarak şehit aileleri ve gazilerle buluşma programı düzenlendi.

Din görevlileri, şehit ve gazi aileleri ile buluştu, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü ile Şehit ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa olarak şehit aileleri ve gazilerle buluşma programı düzenlendi.


Programda ilk olarak din görevlileri Ziyaettin Ünal, Nail Aydın, Ramazan Özdemir ve Selim Ay tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. İlçe Müftülüğünce misafirlere yemek ikramında bulunuldu. Programda İlçe Müftüsü Mustafa Topal da bir konuşma yaparak dua etti.


Dernek Başkanı İsmail Topal, program ile ilgili olarak "Proje kapsamında düzenlediğimiz etkinliğe katılım sağlayan muhtarlarımız, din adamlarımız, şehit aileleri ve gaziler ile toplantı yaptık. Toplantıdan sonra şehitlerimizin ruhlarına mevlit okutulup dua ettik. İlçe Müftümüz Mustafa Topal da yaptığı konuşmasında Şehitliğin ve şehit anne babası olmanın önemini anlattı ve yaptırdığı dua ile etkinliğimiz sona erdi" dedi.


Yapılan dualar ve ikramların ardından program sona erdi. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:15 Kaynak: İHA
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