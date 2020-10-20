Din görevlileri tashih-i huruf kursuna başladı - Son Dakika

Din görevlileri tashih-i huruf kursuna başladı
20.10.2020 17:01
Sivas'ta; Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla mülakat yoluyla seçilen 28 din görevlisi, İl Müftülüğü Kadıburhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezinde tashih-i huruf kursuna başladı.
Sivas'ta; Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla mülakat yoluyla seçilen 28 din görevlisi, İl Müftülüğü Kadıburhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezinde tashih-i huruf kursuna başladı.
6 ay boyunca tashih-i huruf kursuna katılacak olan 28 kursiyer hafızlık belgesi olan din görevlilerince yapılan sözlü sınavla belirlendi. - SİVAS
Son Dakika BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı Köy muhtarı, av sırasında domuz yerine arkadaşını vurdu İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı