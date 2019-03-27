Din Görevlileri Toplantısı Gerçekleştirildi
20 dakika önce
Bilecik'te Mart Ayı Din Görevlileri Toplantısı gerçekleştirildi.
Bilecik'te Mart Ayı Din Görevlileri Toplantısı gerçekleştirildi.
Bilecik Dursun Fakih İmam Hatip Orta Okulu Konferans Salonunda gerçekleştiren toplantı Bilecik İl Müfütüsü Necati Akkuş başkanlığında yapıldı. Toplantıya Türk Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İlyas Serenli'nin yanı sıra İl Müftüsü Necati Akkuş, müftü yardımcıları, şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, toplantı gündemi okunarak personele bilgiler verildi. Toplantıya Türk Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İlyas Serenli şube çalışmaları hakkında müftülük personeline bilgilendirmelerde bulundu. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:09 Kaynak: İHA
Survivor'da Sabriye Atakan Yarışmacı Seçimlerinde Birbirine Girdi
Galatasaray Efsanesi Paul Dawkins Hayatını Kaybetti!
Survivor'da Yunan Takımından Afroditi, Türk Takımındaki Bir Yarışmacıdan Hoşlandığını İtiraf Etti
Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu