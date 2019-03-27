Son Dakika Haberleri: Din Görevlileri Toplantısı Gerçekleştirildi

Din Görevlileri Toplantısı Gerçekleştirildi

20 dakika önce

Bilecik'te Mart Ayı Din Görevlileri Toplantısı gerçekleştirildi.

Din Görevlileri Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]
Bilecik'te Mart Ayı Din Görevlileri Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Dursun Fakih İmam Hatip Orta Okulu Konferans Salonunda gerçekleştiren toplantı Bilecik İl Müfütüsü Necati Akkuş başkanlığında yapıldı. Toplantıya Türk Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İlyas Serenli'nin yanı sıra İl Müftüsü Necati Akkuş, müftü yardımcıları, şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, toplantı gündemi okunarak personele bilgiler verildi. Toplantıya Türk Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İlyas Serenli şube çalışmaları hakkında müftülük personeline bilgilendirmelerde bulundu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

İlyas Serenli, Bilecik, Yaşam
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