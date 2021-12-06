Üye Girişi
Din görevlileri ve Diyanet'in gönüllü gençleri izcilik eğitimi alacak - Son Dakika

Din görevlileri ve Diyanet'in gönüllü gençleri izcilik eğitimi alacak

06.12.2021 11:01

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, din görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı bünyesindeki gönüllü gençlerin, izcilik eğitimi alacaklarını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, din görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı bünyesindeki gönüllü gençlerin, izcilik eğitimi alacaklarını bildirdi.

Albayrak, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyanet'in, kültürel ve sosyal faaliyetleri önemsediğini vurgulayan Albayrak, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, ahlak sahibi birer nefer olarak yetişmelerini amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin ruhen, bedenen ve fikren iyi durumda olmalarını önemsediklerini ifade eden Albayrak, "Bundan dolayı Türkiye İzcilik Federasyonu ile protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında din görevlisi arkadaşlarımızı çok iyi yetiştirip, birer izci lideri formasyonuna sahip olmalarını hedefliyoruz." dedi.

Albayrak, protokolün amacının gençleri devlet ve millet için daha faydalı hale getirmek olduğunun altını çizerek, "Müftülüklerimiz bünyesinde camilerimizin müştemilat ve külliyelerinde Diyanet Gençlik merkezlerimiz var. Bu merkezlerde birçok faaliyeti yerine getiriyoruz. Gençlerin iyi yetişmesi için çeşitli sanat, edebiyat, estetik alanında kurslarımız ve temel İslami bilimler alanında seminerlerimiz var." diye konuştu.

Spor faaliyetlerinin gençlerin iyi yetişmesine katkı sağladığını dile getiren Albayrak, izcilik eğitimiyle gençlerin tabiatla baş başa kaldıklarında bir sıkıntı durumunda nasıl baş edeceklerini öğreneceklerini aktardı.

Albayrak, Diyanet'in toplumun geleceği için rehber olduğunu, çocuk ve gençlerin eğitimini önemsediğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerini kanun çerçevesinde yerine getirdiğini anlatan Albayrak, "Bizim farklı bir gündem ve ajandamız yok. Yaptığımız tüm çalışmalar son derece şeffaftır. Belli bir program ve müfredatı içerir. Buradaki mesele gençlerimizin donanımlı ve güçlü şekilde yetişmesine katkı sağlamak." dedi.

"En büyük gücümüz nebevi harekettir"

Türkiye İzcilik Federasyonunun çok ciddi tecrübe ve birikiminin olduğuna vurgu yapan Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu birikimi, Genç Diyanet hizmetinde bulunan koordinatör arkadaşlarımıza aktarmak istiyoruz. Bütün müftülüklerimizin bünyesinde görev yürüten koordinatörlerimiz, aldıkları eğitimi yaz ve sömestr kamplarında verecekler. Bununla beraber biz de sahip olduğumuz maddi ve manevi imkanlarımızla Türkiye İzcilik Federasyonuna katkı sağlayacağız. Buradaki en büyük gücümüz nebevi harekettir. Peygamber efendimiz, gençleri yetiştirirken öncelikle onlara değer verdi, yetki verdi ve güvendi. Biz aynı mantıkla gençlerimizi çok değerli görüyoruz ve onları birtakım faaliyetlerde yetkilendirmek istiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde binlerce gönüllü gencimiz var. Bu gençlerle birlikte birçok faaliyet yürütüyoruz. Şimdi bu kardeşlerimizi izcilik eğitimiyle daha donanımlı hale getireceğiz."

"Olumsuz eleştirilerin iyi niyetli olmadığını biliyoruz"

Devlet ve milletin mutluluğu için her türlü hizmeti yapmaya hazır olduklarını dile getiren Albayrak, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumu din konusunda aydınlatma görevimiz var. Aileye, gençlere ve çocuklara yönelik milletimizin bizden beklediği bir vazife varsa onu en güzel şekilde planlı, programlı, nizamlı şekilde yerine getirmenin gayretindeyiz. Başkanlığımızın bu gibi görevleri uhdesine almasından ve sorumlu olduğu projelere girmesinden lütfen kimse rahatsız olmasın. Eğer kafalarda soru işareti varsa biz bunu aydınlatmakla vazifeliyiz. İyi niyet ve samimiyetle yürüttüğümüz bu projelerle ilgili olumsuz eleştirilerin iyi niyetli olmadığını da biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Din görevlileri ve Diyanet'in gönüllü gençleri izcilik eğitimi alacak
Din görevlileri ve Diyanet'in gönüllü gençleri izcilik eğitimi alacak
Din görevlileri ve Diyanet'in gönüllü gençleri izcilik eğitimi alacak
Din görevlileri ve Diyanet'in gönüllü gençleri izcilik eğitimi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Din görevlileri ve Diyanet'in gönüllü gençleri izcilik eğitimi alacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Berdan Mardini'den imaj değişikliği: Saçlarını griye boyattı 11:40 Berdan Mardini'den imaj değişikliği: Saçlarını griye boyattı
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! 11:35 Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! Bir kadın cinayeti de Kayseri'de! Önce eşini sonra kendisini vurdu! 11:27 Bir kadın cinayeti de Kayseri'de! Önce eşini sonra kendisini vurdu! Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti 10:57 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu 10:36 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi 10:00 Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor 08:48 Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
11:36 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?
11:34 ''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar
11:24 Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru
11:23 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor
11:21 Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu
11:18 Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var
11:17 İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı
11:16 Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi''
11:14 Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü!
18 yıldır kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna geldi! Bakımı için aylık bin 500 lira harcıyor 18 yıldır kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna geldi! Bakımı için aylık bin 500 lira harcıyor         
11:40
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar ''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar         
11:34
Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru         
11:25
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 11:45:26. #1.11#
SON DAKİKA: Din görevlileri ve Diyanet'in gönüllü gençleri izcilik eğitimi alacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement