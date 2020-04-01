Din görevlileri yaşlıların maaşları evlerinde teslim ediyor - Son Dakika

Bozüyük İlçe Müftülüğü'ne bağlı din görevlileri, Vefa Sosyal Destek Grubu olarak koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların emekli maaşlarını çekerek evlerinde teslim ediyor.



Korona virüs salgını ile ilgili mücadele ilçe genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Bozüyük'te yaşlıların evlerindeki ihtiyaçları için resmi kurum ve kuruluşlar seferber olurken, İlçe Kaymakamlığı tarafından Vefa Destek Grubunda görevlendirilen din görevlileri, Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koştu. Maaşlarının çekilerek evlerinde teslim edilmesini talep eden vatandaşların emekli maaşları Vefa Sosyal Destek Grubunca yetkilendirilen din görevlilerince bankadan çekilerek hak sahiplerine tutanakla teslim ediliyor.



Yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını belirten 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar "Allah devletimizden, polisimizden, din görevlilerimiz ve tüm görevlilerden razı olsun. Evden çıkamıyoruz. Ama yine de devletimiz bizim için tüm imkanlarını seferber ederek tüm ihtiyaçlarımız ayağımıza kadar getiriyor. Böyle sıkıntılı günlerde devletimizin gücünü derinden hissediyoruz. İnşallah hep birlikte mücadele ederek bu Korona virüs salgınından kısa sürede kurtuluruz" diyerek dualar ettiler. - BİLECİK